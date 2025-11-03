Ο Μικ Τζάγκερ στα Χανιά -Τι είπε για την Κρήτη και τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Τρεις ημέρες στα Χανιά πέρασε ο εμβληματικός frontman των Rolling Stones, Μικ Τζάγκερ, ο οποίος στα 82 του χρόνια παραμένει ακούραστος ταξιδιώτης και με αμείωτο ενδιαφέρον για τον ελληνικό πολιτισμό.

Ο θρύλος της ροκ μουσικής επισκέφθηκε αρχαιολογικούς χώρους, περπάτησε στα σοκάκια της παλιάς πόλης και απόλαυσε με διακριτικότητα την κρητική φιλοξενία.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο Τζάγκερ εθεάθη το βράδυ της Κυριακής στο Ενετικό Λιμάνι, κατά την αναχώρησή του από τα Χανιά. Με ευγένεια , ο 82χρονος καλλιτέχνης μίλησε για τις εμπειρίες του από την Κρήτη, δηλώνοντας ενθουσιασμένος από την επίσκεψή του στην Αρχαία Ελεύθερνα και στην ανασκαφή της αρχαίας Κυδωνίας στον λόφο Καστέλι.

«Τα βρήκα όλα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Φεύγω με τις καλύτερες εντυπώσεις», ανέφερε.

Το Σάββατο, ο Μικ Τζάγκερ αιφνιδίασε τους επισκέπτες της Αρχαίας Ελεύθερνας, όπου η τοπική αρχαιολογική υπηρεσία είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την παρουσία του.

Ξεναγήθηκε στο Μουσείο και στη Νεκρόπολη της Ορθής Πέτρας, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μινωικά ευρήματα, ενώ γευμάτισε σε ταβέρνα της περιοχής.

Την Κυριακή παρακολούθησε ιδιωτική ξενάγηση στον χώρο της ανασκαφής της αρχαίας Κυδωνίας, αποδεικνύοντας –όπως σημειώνουν όσοι τον συνόδευσαν– τις βαθιές γνώσεις του για τον Μινωικό Πολιτισμό.

Σε ερώτηση του zarpanews.gr σχετικά με τα Γλυπτά του Παρθενώνα, και με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψή του στο Βρετανικό Μουσείο, ο Τζάγκερ απάντησε με το χαρακτηριστικό του βρετανικό χιούμορ: «They are still there» («Είναι ακόμα εκεί»).

Στην ερώτηση, αν θεωρεί ότι πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα, περιορίστηκε να πει: «I have no opinion».

Ο θρύλος της ροκ ολοκλήρωσε το ταξίδι του με δείπνο στην παλιά πόλη των Χανίων, απολαμβάνοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας τη νησιωτική αύρα της Κρήτης.

