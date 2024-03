Ο Μέρντοκ αρραβωνιάστηκε ξανά στα 92 του

Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρντοκ, 92 ετών, αρραβωνιάστηκε την φίλη του, την 67χρονη ρωσίδα συνταξιούχο μοριακή βιολόγο, Ελενα Ζούκοβα, με την οποία γνωρίστηκε πριν ένα χρόνο.

Ο γάμος, που αναμένεται να γίνει φέτος στο κτήμα του, στη Μοράγκα της Καλιφόρνιας, θα είναι ο πέμπτος για τον Μέρντοκ, ο οποίος πέρυσι παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου της Fox and News Corp.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο γάμος έχει οριστεί για τον Ιούνιο και οι προσκλήσεις έχουν ήδη σταλεί.

💍 The former News Corp chairman is set to marry his girlfriend Elena Zhukova, 67, in a summer ceremony

