Ο Ματ Ντέιμον αποκλείστηκε σε μια κωμόπολη της Ιρλανδίας και το γλεντάει

Ενας από τους πιο διάσημους σταρ του Χόλιγουντ, ιδιοκτήτης του πιο ακριβού ρετιρέ στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης και μιας βίλας στο Λος Άντζελες, ο Ματ Ντέιμον, βρίσκεται απομονωμένος στη μικρή ιρλανδική πόλη του Ντάλκεϊ, όπου παγιδεύτηκε όταν στην Ιρλανδία επεβλήθη απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιτίας του κορονοϊού.

Ο βραβεύμενος με Όσκαρ ηθοποιός πήγε στο Ντάλκεϊ για τα γυρίσματα της ταινίας «The Last Duel» του Ρίντλεϊ Σκοτ όταν επιβλήθηκε το lockdown, και προς μεγάλη ευχαρίστηση των ντόπιων δεν μπόρεσε να φύγει από τη χώρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph, ο διάσημος ηθοποιός έγινε δεκτός στην κοινότητα ως ένας από τους δικούς τους. Πριν από την επιβολή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, ο Ντέιμον είχε βγάλει φωτογραφίες σε μια παμπ, σε ένα καφέ, σε ένα εστιατόριο, μπροστά στη θάλασσα, και το πρωί ενώ έκανε τζόγκινγκ. Έχει επίσης εντοπιστεί να κολυμπάει στην Ιρλανδική Θάλασσα κοντά στο εύπορο προάστιο του Δουβλίνου, όπου έχει σπίτι και ο Bono των U2.

«Ο Ματ Ντέιμον μόλις πέρασε από μπροστά μου, κάνοντας τζόγκινγκ προς το Κίλνιϊ Χιλ. Είναι αρκετά ψηλός. Συνήθως αυτά τα παιδιά είναι μικροσκοπικά», δήλωσε στην Irish Mirror ένας ντόπιος στις 31 Μαρτίου.

Λίγες ημέρες νωρίτερα (στις 22 Μαρτίου) το εστιατόριο «Ouzos Steak and Seafood» δημοσίευσε στη σελίδα του στο Facebook μια φωτογραφία του Ντέιμον, με τη λεζάντα: «Ευχαριστούμε τον @matt_damon_official που πέρασε από το Ouzos Dalkey, στο Δουβλίνο, για να επικοινωνήσει με τον ιδιοκτήτη μας Χισάμ Ραούφ και να συζητήσει μαζί του την ιδέα του για άλλη μια ταινία εδώ στην Ιρλανδία».

Η Γκέιλ Ο’Κόνορ έγραψε στο Twitter: «Τον είδα στο Ντάλκεϊ πριν από δύο εβδομάδες, του έριξα μια πλάγια ματιά “τον ξέρω αυτόν…”, με κοίταξε, και χαμογέλασε καθώς προσπερνούσε».

«Θέλω να πω, ο Ματ Ντέιμον είναι στο Ντάλκεϊ, ποιος το περίμενε αυτό!».

Ακόμα, μια φωτογραφία του Ντέιμον ενώ κουβαλάει μια τσάντα με ψώνια από το SuperValu (είναι η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας) έγινε viral όταν η εταιρεία την ανέβασε στα social media με τη λεζάντα: «Εξαιρετική επιλογή, Ματ».

Ο 49χρονος σταρ έχει απομονωθεί στο Ντάλκεϊ μαζί με τη σύζυγό του και τις τέσσερις κόρες του, καθώς όλος ο πλανήτης υποφέρει από την πανδημία του κορανοϊού.

Τον περασμένο μήνα ο Πρόεδρος Τραμπ απαγόρευε τα ταξίδια μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιρλανδίας όπου μέχρι στιγμής υπάρχουν 11.479 κρούσματα και 406 άνθρωποι έχουν πεθάνει από την πανδημία.

Ο Ντέιμον πήγε στην Ιρλανδία μαζί με τον Μπεν Αφλεκ για τα γυρίσματα ενός μεσαιωνικού δράματος που βασίζεται στο βιβλίο «The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France» του Ερίκ Γιαγκέρ, το οποίο αναφέρεται στην τελευταία νόμιμη μονομαχία που έγινε στη Γαλλία τον 14ο αιώνα.

Matt Damon got stuck in Dublin due to the lockdown, and now a few weeks in he looks like your cousin from Monaghan who’s up for de weekend to go to de night club hai bai pic.twitter.com/U5W5V4QFls

— Philly Byrne (@PhilipNByrne) April 13, 2020