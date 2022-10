Ο Μασκ στέλνει στο Πεντάγωνο τον λογαριασμό για τα Starlink της Ουκρανίας

Ο Eλον Μασκ, το αφεντικό της SpaceX και της Tesla, καταφέρνει και βρίσκεται πάντα στο κέντρο της προσοχής. Η τελευταία είδηση που τον αφορά και σχετίζεται με το Ουκρανικό διακινήθηκε από το αμερικανικό δίκτυο CNN.

Οι Αμερικανοί έγραψαν ότι ο Κροίσος ζήτησε από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ να αναλάβει το κόστος λειτουργίας του τεράστιου δορυφορικού δικτύου που στήθηκε με τη βοήθειά του προς την τηλεπικοινωνιακή και συνεπώς πολεμική εξυπηρέτηση των Ουκρανών.

Οπως έγραψε το CNN ότι διεμήνυσε ο Μασκ στους αμερικανούς επιτελικούς, ο λογαριασμός θα υπερβεί τα 100 εκατ. δολάρια μέχρι το τέλος του έτους και ο ίδιος ο Κροίσος φάνηκε να υποστηρίζει ότι δεν είναι πλέον σε ταμειακή ευχέρεια ώστε να αντέξει αυτά τα υπέρογκα έξοδα.

«Δεν είμαστε σε θέση να δωρίσουμε περαιτέρω τερματικά στην Ουκρανία ή να χρηματοδοτήσουμε τα υπάρχοντα τερματικά επ’ αόριστον» έγραψε ο διευθυντής πωλήσεων της SpaceX στην επιστολή που απέστειλε στο Πεντάγωνο τον περασμένο μήνα, μετέδωσε το αμερικανικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι το δίκτυο Starlink αποδείχθηκε αποτελεσματικό εργαλείο άντλησης πληροφοριών για τις θέσεις των ρωσικών στρατευμάτων. Ηταν ζωτικής σημασίας πηγή επικοινωνίας για τον στρατό της Ουκρανίας, αφού του επέτρεψε να έχει απρόσκοπτες επικοινωνίες, ακόμη και με κομμένα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και Ιντερνετ.

Αρχικά, μάλιστα, ο Μασκ συγκέντρωσε πλήθος επαίνων για την παροχή των τερματικών Starlink στην Ουκρανία, ωστόσο, σύμφωνα με την επιστολή της SpaceX, η συντριπτική πλειονότητά τους χρηματοδοτήθηκε εν μέρει ή πλήρως από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων των ΗΠΑ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας, έγραψε το Politico.

Η Πολωνία εμφανίστηκε ως ο μεγαλύτερος μεμονωμένος χρηματοδότης, έχοντας πληρώσει για σχεδόν 9.000 τερματικά, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποίησε το CNN. Στην Ουκρανία έχουν αποσταλεί δύο μοντέλα των εν λόγω τερματικών, τα οποία κοστίζουν 1.500 και 2.500 δολάρια αντίστοιχα.

Μεταξύ των ντοκουμέντων που αποκάλυψε το CNN συγκαταλέγεται και ένα αίτημα του ουκρανού στρατηγού Βαλέρι Ζαλούζνι προς τη SpaceX για σχεδόν 8.000 ακόμη τερματικά Starlink. Η SpaceX φέρεται –και πάλι– να παραπέμπει στο υπουργείο Αμυνας των ΗΠΑ.

Η διαφαινόμενη κόντρα ήρθε στο φως λίγες ημέρες μετά τη δημοσίευση ενός ρεπορτάζ των Financial Times κατά το οποίο οι κρίσιμες στρατιωτικές επικοινωνίες των Ουκρανών στην πρώτη γραμμή έχουν διαταραχθεί, έπειτα από διακοπές λειτουργίας του δικτύου των Starlink.

Προηγήθηκε η κατάθεση ενός «ειρηνευτικού σχεδίου» του δισεκατομμυριούχου, το οποίο αποδεχόταν σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα του Κρεμλίνου έναντι του Κιέβου. «Επισήμως, η Κριμαία είναι κομμάτι της Ρωσίας, από το 1783 (μέχρι το λάθος του Χρουστσόφ)», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο Ελον Μασκ, στο πλαίσιο της εν λόγω πρότασής του, για να εισπράξει την έντονη κριτική του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των συμμάχων του.

Δεν έλειψαν και οι λιγότερο ψύχραιμες φωνές. Ο απερχόμενος πρεσβευτής της Ουκρανίας στη Γερμανία, Αντρέι Μέλνικ, απάντησε δημοσίως, μέσω Twitter, στον Μασκ: «Αντε γ@μήσου. Αυτή είναι η διπλωματική μου απάντηση».

Fuck off is my very diplomatic reply to you @elonmusk

