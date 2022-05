Ο Μασκ αρνείται ότι παρενόχλησε σεξουαλικά αεροσυνοδό σε ιδιωτικό αεροπλάνο

Ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ κατέφυγε την Πέμπτη, στο Twitter για να καταγγείλει ως «παντελώς αναληθείς» ισχυρισμούς σε δημοσίευμα ότι το 2016 παρενόχλησε σεξουαλικά μια αεροσυνοδό σε ιδιωτικό αεροπλάνο.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider είχε αναφέρει νωρίτερα ότι η εταιρεία SpaceX του Μασκ πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2018 για να διευθετήσει μια κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση από μια αεροσυνοδό, η οποία δεν κατονομάζεται και είχε κατηγορήσει τον Μασκ ότι, ενώ του έκανε μασάζ σε μια ιδιωτική πτήση προς το Λονδίνο, εκείνος της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, άγγιξε τους μηρούς της χωρίς τη συναίνεσή της και της ζήτησε να κάνει μια σεξουαλική πράξη.

Το άρθρο επικαλούνταν ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο που δήλωσε πως είναι φίλη της αεροσυνοδού. Η φίλη αυτή είχε προβεί σε μια δήλωση στο πλαίσιο του ιδιωτικού διακανονισμού του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο.

«Προκαλώ αυτή την ψεύτρα που ισχυρίζεται ότι η φίλη της με είδε ‘εκτεθειμένο’ – περίγραψε μόνο ένα πράγμα, οτιδήποτε (ουλές, τατουάζ,…) που να μην είναι γνωστό στο κοινό. Δεν θα μπορέσει να το κάνει, επειδή δεν συνέβη ποτέ», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

But I have a challenge to this liar who claims their friend saw me “exposed” – describe just one thing, anything at all (scars, tattoos, …) that isn’t known by the public. She won’t be able to do so, because it never happened.

— Elon Musk (@elonmusk) May 20, 2022