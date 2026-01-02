Ο Μαμντάνι ενώπιον του Σάντερς: Να δείξουμε στον κόσμο ότι η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει

Μπορείς να μιλάς για Αριστερά στις ΗΠΑ; Ο Ζοχράν Μαμντάνι, και επίσημα νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, το έκανε. Στην ομιλία του κατά την ανάληψη των καθηκόντων του, ο 34χρονος πολιτικός υποσχέθηκε να «δώσει το παράδειγμα στον κόσμο» δείχνοντας ότι «η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει».

«Πολλοί θα μας παρατηρούν. Θέλουν να μάθουν αν η Αριστερά μπορεί να κυβερνήσει (…) Θέλουν να μάθουν αν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν μπορούν να επιλυθούν. Έτσι, ενωμένοι, με κινητήριο δύναμη την αποφασιστικότητά μας, θα κάνουμε αυτό που κάνουν καλύτερα οι Νεοϋορκέζοι: θα δώσουμε το παράδειγμα στον κόσμο», είπε ο νέος δήμαρχος της αμερικανικής μητρόπολης.

Μιλώντας μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν παρά το ψύχος, έξω από το δημαρχιακό μέγαρο στο Μανχάταν, ο Μαμντάνι, μέλος του μικρού κόμματος Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA), δεσμεύτηκε ότι δεν θα αθετήσει τις προεκλογικές του δεσμεύσεις, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση του υψηλού κόστους ζωής.

«Από σήμερα και στο εξής, θα κυβερνάμε με ευρύτητα και τόλμη. Μπορεί να μην τα καταφέρνουμε πάντα, αλλά δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορηθούμε ότι μας λείπει το θάρρος ή ότι δεν προσπαθούμε», δήλωσε.

Το πλήθος επευφημούσε και φώναζε: «Φορολογήστε τους πλούσιους!»

Μετά από μια πρώτη ορκωμοσία το βράδυ της Τετάρτης ενώπιον της γενικής εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, αντίπαλο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ένθερμη υποστηρίκτρια του νέου δημάρχου, ήταν το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς που ο Μαμντάνι ορκίστηκε δήμαρχος και από τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ηγετική φιγούρα της αμερικανικής Αριστεράς.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης έχει δηλώσει ότι ο Σάντερς είναι ένας από τους πολιτικούς του ήρωες.

«Σε μια εποχή στην ιστορία της χώρας μας που βλέπουμε πολύ μίσος, πολύ διχασμό και πολύ αδικία, σας ευχαριστούμε που εκλέξατε τον Ζοχράν Μαμντάνι δήμαρχο της Νέας Υόρκης!», είπε ο 84χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής του Βερμόντ στο πλήθος και επέμεινε στην ατζέντα της φορολόγησης των πολύ πλουσίων.

«Το να ζητάς οι πλούσιες και μεγάλες επιχειρήσεις να αρχίσουν να πληρώνουν αυτό που πρέπει σε φόρους δεν είναι ριζοσπαστικό. Είναι δίκαιο», είπε ο Σάντερς.

