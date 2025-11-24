Ο Μαμντάνι δεν έχει αλλάξει γνώμη για τον Τραμπ: Είναι «φασίστας»

Ο Ζοράν Μαμντάνι επανέλαβε την άποψή του ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «φασίστας» και «τύραννος», λίγες μέρες μετά την απρόσμενα εγκάρδια συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή, ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης ρωτήθηκε αν εξακολουθεί να θεωρεί τον Τραμπ απειλή για τη δημοκρατία.

«Συνεχίζω να πιστεύω όλα όσα έχω πει στο παρελθόν», απάντησε ο Μαμντάνι. «Νομίζω ότι είναι σημαντικό στην πολιτική μας να μην αποφεύγουμε τα σημεία στα οποία διαφωνούμε».

Στη νικητήρια ομιλία του στις 4 Νοεμβρίου, ο Μαμντάνι είπε ότι η Νέα Υόρκη απέδειξε ότι μπορεί να είναι το «φως» σε μια «στιγμή πολιτικού σκότους», απευθυνόμενος στον αμερικανό πρόεδρο.

«Αν υπάρχει κάποιος τρόπος να τρομάξεις έναν τύραννο, είναι να καταργήσεις τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία», είπε ο Μαμντάνι. «Λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: ανέβασε την ένταση».

Δεδομένης της έντονης ρητορικής που χρησιμοποίησε ο Τραμπ εναντίον του Μαμντάνι τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένου του χαρακτηρισμού του ως «ενός τρελού κομμουνιστή», τα βλέμματα των παρατηρητών ήταν στραμμένα στον Λευκό Οίκο όπου συναντήθηκαν την Παρασκευή.

Αντί όμως κάποιας θεαματικής αντιπαράθεσης, η συνάντηση ήταν θερμή, με τον Τραμπ να λέει για τον καλεσμένο του: «Είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να κάνει καλή δουλειά. Πιστεύω ότι στην πραγματικότητα θα εκπλήξει κάποιους συντηρητικούς».

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν να συνεργαστούν σε θέματα στέγασης, τιμών τροφίμων και κόστους διαβίωσης, και εξέφρασαν την αμοιβαία αγάπη τους για τη Νέα Υόρκη. «Συμφωνήσαμε σε πολλά περισσότερα από ό,τι θα περίμενα», δήλωσε ο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο, παρεμβαίνοντας μάλιστα μερικές φορές για να προστατεύσει τον Μαμντάνι από τις επιθετικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων, σημείωσε ο Guardian.

«Ηταν μια συζήτηση όπου μιλήσαμε για την ανάγκη να υλοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα», δήλωσε ο Μαμντάνι στο NBC την Κυριακή, λέγοντας ότι εκτίμησε το γεγονός ότι ο Τραμπ τον ξενάγησε στην αίθουσα του υπουργικού συμβουλίου και του έδειξε τα πορτρέτα των προηγούμενων προέδρων.

«Δεν διστάσαμε να εκφράσουμε τις διαφωνίες μας σχετικά με την πολιτική που μας οδήγησε σε αυτό το σημείο και θέλαμε επίσης να επικεντρωθούμε στο πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί», ανέφερε ο εκλεγμένος δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι απάντησε επίσης σε ερωτήσεις σχετικά με την απόφασή του να διατηρήσει τη θέση της αστυνομικής επιτρόπου Τζέσικα Τις, η οποία είχε αρχικά προσληφθεί από τον πρώην δήμαρχο Ερικ Ανταμς. «Εχει μειώσει την εγκληματικότητα και στις πέντε περιφέρειες, ενώ έχει αρχίσει να ξεριζώνει τη διαφθορά που ήταν ενδημική στα ανώτερα κλιμάκια του τμήματος υπό τον δήμαρχο Ανταμς», ανέφερε ο Μαμντάνι.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου, το οποίο συνεργάζεται με τον υπουργό Οικονομικών για την προώθηση της οικονομικής ατζέντας του Τραμπ, εξήρε την κίνηση αυτή την Κυριακή και δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος είναι ικανοποιημένος με αυτήν.

«Είμαστε πραγματικά καθησυχασμένοι που [ο Μαμντάνι] διατήρησε την αστυνομική επίτροπο. Σε προηγούμενες διοικήσεις στη Νέα Υόρκη, είδαμε την τάξη και το νόμο να καταρρέουν», δήλωσε ο Χάσετ στον παρουσιαστή Τζέικ Τάπερ στην εκπομπή State of the Union του CNN.

«Συμφωνούμε σε όλα ο εκλεγμένος δήμαρχος και εγώ; Οχι, δεν συμφωνούμε», έγραψε η Τις σε ένα email προς τους αστυνομικούς, σύμφωνα με τους New York Times.

Η Τις έχει υποστηρίξει το σχέδιο του Ανταμς να προσλάβει 5.000 αστυνομικούς, ενώ ο Μαμντάνι έχει δηλώσει ότι θέλει να διατηρήσει τον αριθμό των ενστόλων στον ίδιο επίπεδο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News