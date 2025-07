Ο Μακρόν θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης – Αντιδράσεις ΗΠΑ-Ισραήλ

Η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησής του σε πλατφόρμες κοινωνική δικτύωσης.

«Πιστός στην ιστορική δέσμευση για δίκαιη και διαρκή ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αποφάσισα ότι η Γαλλία θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης. Θα κάνω την επίσημη ανακοίνωση στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον προσεχή Σεπτέμβριο», αναφέρει ο γάλλος πρόεδρος σε επιστολή που κοινοποίησε μέσω Χ και Instagram.

O πρόεδρος Μακρόν υπογραμμίζει πως «η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να σωθεί ο άμαχος πληθυσμός».

Αμεσα αντέδρασε ο επικεφαλής της διπλωματίας των ΗΠΑ . «Αυτή η αψήφιστη απόφαση δεν εξυπηρετεί παρά μόνο την προπαγάνδα της Χαμάς και αποτελεί πισωγύρισμα για την (διαδικασία) ειρήνης. Είναι ράπισμα στο πρόσωπο των θυμάτων της 7ης Οκτωβρίου» 2023, δήλωσε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω X.

The United States strongly rejects @EmmanuelMacron’s plan to recognize a Palestinian state at the @UN general assembly.

This reckless decision only serves Hamas propaganda and sets back peace. It is a slap in the face to the victims of October 7th.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 25, 2025