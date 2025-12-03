Ο Μακρόν κατηγορείται ότι σχεδιάζει «οργουελική» λογοκρισία στα γαλλικά ΜΜΕ

Ο Εμανουέλ Μακρόν κατηγορείται ότι προωθεί ένα είδος «οργουελικής» λογοκρισίας, μετά την πρότασή του να δημιουργηθεί ένα σύστημα πιστοποίησης για τα «σοβαρά» και αξιόπιστα ΜΜΕ της Γαλλίας. Ο Μακρόν, σύμφωνα με τους Times, υποστήριξε ότι στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι ψευδείς ειδήσεις και οι συκοφαντίες, όπως εκείνες που έχουν στοχοποιήσει τη σύζυγό του Μπριζίτ, με ακραίες θεωρίες συνωμοσίας από ακροδεξιούς κύκλους, που την παρουσιάζουν ως άνδρα. Ωστόσο, οι επικριτές του θεωρούν ότι η πραγματική πρόθεσή του είναι να στιγματίσει δεξιά και συντηρητικά ΜΜΕ που αντιτίθενται στις πολιτικές του, ταξινομώντας τα ως μη αξιόπιστα.

Ο Μακρόν κάλεσε επαγγελματικές ενώσεις του δημοσιογραφικού χώρου να θεσπίσουν δικά τους πιστοποιητικά, με κριτήρια τον έλεγχο των γεγονότων και την προσήλωση σε κανόνες δεοντολογίας. Μιλώντας σε αναγνώστες της εφημερίδας La Voix du Nord, είπε: «Νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μια πιστοποίηση που να εκδίδεται από επαγγελματίες που μπορούν να πουν, “αυτοί είναι άνθρωποι σοβαροί και αυτοί δεν είναι”». Οι δηλώσεις αυτές πέρασαν αρχικά απαρατήρητες, μέχρι που κάποια ΜΜΕ που ανήκουν στον δεξιό επιχειρηματία και καθολικό μεγιστάνα Βενσάν Μπολορέ τις ανέδειξαν εκτενώς.

Η εφημερίδα Le Journal du Dimanche κατηγόρησε τον Μακρόν ότι επιδιώκει να «ελέγξει την ενημέρωση», ενώ ο δημοσιογράφος Πασκάλ Προά από το τηλεοπτικό δίκτυο CNews ειρωνεύτηκε ότι ο πρόεδρος θα έπρεπε να μετονομάσει το επικοινωνιακό επιτελείο του σε «Πράβντα», μια αναφορά στην προπαγανδιστική εφημερίδα της Σοβιετικής Ενωσης.

Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, σύμφωνα με τους Times. Υποστηρικτές του Μπολορέ εξέφρασαν ανησυχία ότι το δικό του μιντιακό συγκρότημα μπορεί να αποκλειστεί από μια τέτοια πιστοποίηση, στιγματιζόμενο ως φορέας ψευδών ειδήσεων επειδή δεν υιοθετεί την κεντρώα γραμμή του Μακρόν. Ο δεξιός πρώην υπουργός Φιλίπ ντε Βιλιέ δήλωσε ότι η Γαλλία κινδυνεύει να πλησιάσει περισσότερο από ποτέ σε καθεστώς ολοκληρωτισμού μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ζορντάν Μπαρντελά, ηγετική φιγούρα του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, χαρακτήρισε την ιδέα της «πιστοποίησης» των ΜΜΕ εξαιρετικά επικίνδυνη, αντίθετη σε κάθε δημοκρατική αρχή. Αντίστοιχα, ο Μπρουνό Ρεταγιό, πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων, ανέφερε σκωπτικά ότι η Γαλλία «δεν χρειάζεται ένα υπουργείο Αλήθειας», παραπέμποντας στο δυστοπικό σύμπαν του Τζορτζ Οργουελ.

Οι Ρεπουμπλικανοί ξεκίνησαν μάλιστα και ηλεκτρονική καμπάνια κατά της πρότασης, υποστηρίζοντας ότι ο Μακρόν δεν έχει λαϊκή εντολή να ξεχωρίζει «καλά» και «κακά» ΜΜΕ και ότι η πιστοποίηση ειδήσεων ισοδυναμεί με την επιβολή μιας «επίσημης αλήθειας», κάτι ασύμβατο με τη δημοκρατία.

Το Ελιζέ απάντησε μέσω κοινωνικών δικτύων, κατηγορώντας τα ΜΜΕ του Μπολορέ ότι διαδίδουν ψευδείς ισχυρισμούς και υπενθυμίζοντας ότι ο Μακρόν πρότεινε μια διαδικασία αποκλειστικά υπό την εποπτεία δημοσιογράφων και όχι του κράτους, «διότι αυτό θα ήταν δικτατορία». Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Μοντ Μπρεζόν, τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση ίδρυσης «υπουργείου Αλήθειας».

