Ο Μάικλ Γουλφ θέλει να σύρει τον Τραμπ στο εδώλιο με όπλο… τη Μελάνια

Επι τουλάχιστον μία δεκαετία κατέγραφε τα σκαμπανεβάσματα της πολιτικής καριέρας του Ντόναλντ Τραμπ σε τέσσερα βιβλία, τα οποία πούλησαν εκατομμύρια αντίτυπα. Στην πορεία αυτή φαινόταν ότι ο δημοσιογράφος Μάικλ Γουλφ είχε καταφέρει να γίνει «ανεκτός» επικριτής του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο, η αντιπαράθεση Γουλφ και Τραμπ έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Μια σειρά από νομικές απειλές και αποκαλύψεις σχετικά με τις σχέσεις του προέδρου με τον Τζέφρι Επσταϊν έχουν θέσει τον 72χρονο δημοσιογράφο σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης με τον Λευκό Οίκο.

Την περασμένη Τετάρτη, μια σειρά από μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επσταϊν (που κοινοποίησαν οι Δημοκρατικοί στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων) γέννησαν πολλά ερωτήματα σχετικά με τις πραγματικές σχέσεις του παιδεραστή και μαστροπού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο Γουλφ, ο οποίος έχει στη διάθεσή του περί τις 100 ώρες ηχογραφημένων συνομιλιών με τον Επσταϊν από το 2017, βρίσκεται σαφώς στο επίκεντρο της πολύκροτης υπόθεσης, καθώς πιστεύεται ότι τα εν λόγω ηχητικά αρχεία αποκαλύπτουν την πραγματική έκταση των δεσμών μεταξύ των δύο ανδρών.

Οι δεκάδες χιλιάδες σελίδες ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δημοσιοποιήθηκαν τελικά από την Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής δείχνουν, μεταξύ πολλών άλλων, ότι ο Επσταϊν και ο Γουλφ είχαν τακτική επικοινωνία αναφορικά με τον Τραμπ.

Σε μια ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων το 2015, ο Γουλφ ενημερώνει τον Επσταϊν ότι το CNN επρόκειτο να ρωτήσει τον Τραμπ για τη σχέση του μαζί του. Οταν ο Επσταϊν ρωτάει τον Γουλφ πώς θα έπρεπε να αντιδράσει, ο δημοσιογράφος απαντά: «Νομίζω ότι θα έπρεπε να τον αφήσεις να κρεμαστεί. Αν πει ότι δεν έχει βρεθεί στο αεροπλάνο ή στο σπίτι, τότε αυτό σου προσφέρει πολύτιμο (…) πολιτικό κεφάλαιο. Μπορείς να τον κρεμάσεις με τρόπο που θα μπορούσε να σε ωφελήσει ή, εάν πραγματικά αρχίσει φαίνεται ότι κερδίζει, θα μπορούσες να τον σώσεις, κάνοντάς τον να σου χρωστάει».

Σε άλλα email προς τον Eπσταϊν, το 2016, ο Γουλφ, υπαινισσόμενος ότι ο χρηματιστής θα μπορούσε να είναι η «σφαίρα», του προσφέρει την ευκαιρία να δώσει μια συνέντευξη για να «τελειώσει» τον πρόεδρο των ΗΠΑ: «Υπάρχει η ευκαιρία να βγεις μπροστά αυτή την εβδομάδα και να μιλήσεις για τον Τραμπ με τέτοιο τρόπο που θα σε καταστήσει ιδιαιτέρως συμπαθή και θα συμβάλει στο να τον τελειώσεις. Ενδιαφέρεσαι;». Σήμερα, ωστόσο, περισσότερο από έξι χρόνια μετά τον θάνατο του Τζέφρι Eπσταϊν, αυτός που θα μπορούσε να «τελειώσει» τον αμερικανό πρόεδρο είναι ο ίδιος ο Μάρτιν Γουλφ με όπλο του… την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Μια αγωγή ενός δισ. δολαρίων

Σε εκτενές ρεπορτάζ του ο Εντ Κάμινγκς της βρετανικής Telegraph γράφει πως η δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επσταϊν έγινε αφού ο Γουλφ ανακοίνωσε ότι μηνύει τη Μελάνια Τραμπ, έχοντας ενημερωθεί προηγουμένως ότι εκείνη σχεδίαζε να καταθέσει αγωγή εναντίον του για τα σχόλιά του σχετικά με τους δεσμούς του συζύγου της με τον Επσταϊν.

Παρ’ όλο που ο Τραμπ επικρίνει εδώ και καιρό τον Γουλφ, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε συνεντεύξεις, ούτε εκείνος ούτε η Μελάνια είχαν κινηθεί νομικά εναντίον του έως τώρα. Ομως τον προηγούμενο μήνα το προεδρικό ζεύγος αποφάσισε να περάσει στην επίθεση, με τη Μελάνια Τραμπ να απειλεί με μήνυση τον Γουλφ, ζητώντας αποζημίωση ενός δισ. δολαρίων, εκτός αν ανακαλέσει τους όποιους ισχυρισμούς του για τη σχέση του Τραμπ με τον Επσταϊν.

Σε επιστολή που κοινοποίησε δια του δικηγόρου της, η Μελάνια ανέφερε ότι ο Γουλφ είχε προβεί σε «ψευδείς, δυσφημιστικές και άσεμνες δηλώσεις» και ότι οι «εξαιρετικά αισχροί» ισχυρισμοί του είχαν φτάσει σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Ως εκ τούτου, η Πρώτη Κυρία απαιτεί συγκεκριμένα από τον Γουλφ να ανακαλέσει όλα όσα έχει υποστηρίξει για τις σχέσεις του συζύγου της με τον Επσταϊν, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι η Μελάνια και ο Ντόναλντ κοιμήθηκαν πρώτη φορά μαζί στο ιδιωτικό τζετ του παιδεραστή μαστροπού.

Ωστόσο, αντί να υποκύψει στις αξιώσεις της κυρίας Τραμπ, ο Γουλφ επέλεξε να απαντήσει με ανταγωγή. «Το συμπέρασμα των δικηγόρων μου ήταν ότι επρόκειτο για μια αγωγή SLAPP [Στρατηγική Αγωγή κατά της Δημόσιας Συμμετοχής] με στόχο τον εκφοβισμό μου, κάτι που είναι παράνομο στη Νέα Υόρκη», εξήγησε ο Γουλφ μιλώντας στην Telegraph λίγο πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επσταϊν. «Οπότε καταθέσαμε μήνυση εναντίον της [Μελάνια]. Αμφιβάλλω αν το περίμεναν αυτό. Στην πραγματικότητα, κάποιος από τον Λευκό Οίκο μου είπε: Κανείς δεν το είχε σκεφτεί αυτό».

Πώς ο Γουλφ ανέτρεψε τα δεδομένα

Ο Γουλφ ελπίζει τώρα να αναγκάσει το προεδρικό ζεύγος να καταθέσει ενόρκως και να αποκαλύψει την αλήθεια για τις σχέσεις τους με τον Επσταϊν, καθώς η ανταγωγή «μού προσφέρει τη δυνατότητα να κλητεύσω εκείνη, τον πρόεδρο, οποιονδήποτε μπορεί να ρίξει φως στις σχέσεις τους με τον Επσταϊν από τη δεκαετία του 1990 έως το 2004», εξήγησε στη βρετανική εφημερίδα. «Προσπαθώ να πω την ιστορία του Επσταϊν, οπότε αυτό είναι ένα είδος δώρου. Μπορώ να κάνω αυτούς τους ανθρώπους να απαντήσουν σε ερωτήσεις. Είναι πραγματικά εκπληκτικό», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στην αγωγή τους οι δικηγόροι του Γουλφ επισημαίνουν ότι η Μελάνια Τραμπ και ο πρόεδρος, καθώς και οι πιο πιστοί από τους οπαδούς του κινήματος MAGA, «έχουν τη συνήθεια να απειλούν με δαπανηρές αγωγές SLAPP όσους μιλούν εναντίον τους προκειμένου να τους φιμώνουν, να τους εκφοβίζουν και να αποσπούν αποζημιώσεις, ομολογίες και συγγνώμες τύπου Βόρειας Κορέας». Προσθέτουν επίσης ότι οι απειλές της Πρώτης Κυρίας αποσκοπούσαν στη «δημιουργία ενός κλίματος φόβου», με τους ανθρώπους να διστάζουν να ασκούν τα δικαιώματά τους όσον αφορά την ελευθερία του λόγου, όπως αυτά απορρέουν από την Πρώτη Τροπολογία.

Απαντώντας στην αγωγή του Γουλφ, ο εκπρόσωπος της Μελάνια, Νίκολας Κλέμενς, αρκέστηκε να δηλώσει πως «η Πρώτη Κυρία είναι περήφανη που συνεχίζει να εναντιώνεται σε όσους διαδίδουν κακόβουλα και δυσφημιστικά ψεύδη, ενώ προσπαθούν απεγνωσμένα να αποσπάσουν προσοχή που δεν την αξίζουν, καθώς και χρήματα από τις αθέμιτες ενέργειές τους».

Μια μακροχρόνια και περίπλοκη σχέση

Ο Μάικλ Γουλφ και ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζονται εδώ και δεκαετίες, από τότε που ο πρώτος ήταν διάσημος αρθρογράφος στη Νέα Υόρκη και ο δεύτερος ένας σχετικά άσημος μεγιστάνας των ακινήτων. Οταν εκδόθηκε το «Πυρ και Μανία», το πρώτο βιβλίο του Γουλφ για τον Τραμπ, το 2018, έκανε μεγάλο ντόρο, πουλώντας περισσότερα από δύο εκατομμύρια αντίτυπα.

Ο Τραμπ προσπάθησε να εμποδίσει την έκδοση αυτού που χαρακτήριζε «ψευδές βιβλίο», στο οποίο ο Γουλφ, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές αλλά και την προσωπική του εμπειρία ως επισκέπτης στον Λευκό Οίκο, παρουσίαζε την αμερικανική κυβέρνηση ως ιδιαιτέρως ασταθή και δυσλειτουργική. Ο Τραμπ απείλησε με μηνύσεις, ισχυριζόμενος ότι το βιβλίο ήταν «γεμάτο ψέματα, παραποιήσεις και ανύπαρκτες πηγές», αλλά τελικά δεν προέβη σε καμία νομική ενέργεια.

Οταν κυκλοφόρησε, φέτος, το «All or Nothing», ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να το χαρακτηρίσει «ψευδές, όπως ακριβώς και οι άλλες ανοησίες που έχει γράψει», προσθέτοντας ότι ο Γουλφ είναι «απόλυτα αποτυχημένος και κανείς δεν πρέπει να σπαταλά τον χρόνο ή τα χρήματά του αγοράζοντας αυτό το βαρετό και προφανώς πλασματικό βιβλίο».

Βγαίνουν τα μαχαίρια

Είναι φανερό ότι το τελευταίο διάστημα η στάση του αμερικανού προέδρου έχει γίνει πιο επιθετική. Ο Γουλφ πιστεύει ότι οι Τραμπ έχουν «πάρει υπερβολικό θάρρος» επειδή μεγάλα ΜΜΕ υποχρεώθηκαν να «υποκλιθούν» στον Λευκό Οίκο μετά την επανεκλογή του Τραμπ.

Τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του ο Τραμπ έχει υποβάλει σειρά από αγωγές εναντίον μεγάλων ειδησεογραφικών οργανισμών, μερικές από τις οποίες οδήγησαν σε συμβιβασμούς πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. «ABC, CBS, ένα σωρό άνθρωποι έχουν μηνυθεί για θέματα που σχετίζονται με τη Μελάνια και τον Επσταϊν. Και όλοι υποχωρούν. Επικρατεί ένα κλίμα φόβου. Νομίζω ότι η προσδοκία τους ήταν ότι θα υποχωρούσα και εγώ», είπε στην Telegraph ο Γουλφ. Σύμφωνα με τον έμπειρο αμερικανό δημοσιογράφο, το γεγονός ότι αποφάσισε να κινηθεί εναντίον του η Μελάνια και όχι ο σύζυγός της οφείλεται στο ότι «[ο Ντόναλντ] δυσκολεύεται να μηνύσει για τον Επσταϊν [επειδή] η σχέση είναι αρκετά καλά τεκμηριωμένη».

Αν και ο Γουλφ εμφανίζεται αποφασισμένος να μην κάνει πίσω, αναγνωρίζει πως η απόφαση να μηνύσει τη σύζυγο του προέδρου των ΗΠΑ –ειδικά στο πλαίσιο της υπόθεσης Επσταϊν– είναι τρομακτική. «Το πρόβλημα είναι το πόσο ακριβές είναι αυτές οι αγωγές. Λανσάραμε [μια καμπάνια χρηματοδότησης] στο GoFundMe και μέσα σε 24 ώρες είχαμε συγκεντρώσει 500.000 δολάρια από περισσότερους από 10.000 μεμονωμένους δωρητές. Είναι ένα καλό ταμείο για να ξεκινήσουμε. [Το να μηνύεις τους Τραμπ] είναι κάπως τρομακτικό. Δεν ξέρεις πού θα οδηγήσει ή τι μπορεί να συμβεί. Αλλά το να μπορείς να επιτίθεσαι σε κάνει να νιώθεις καλύτερα ούτως ή άλλως […] Θα προτιμούσα να το κάνει κάποιος άλλος αυτό παρά εγώ, αλλά είμαι ευγνώμων που κάποιος το κάνει», είπε.

Θα μπορούσε, λοιπόν, η αγωγή της Μελάνια Τραμπ κατά του Μάικλ Γουλφ να αναγκάσει τον πρόεδρο να αποκαλύψει την αλήθεια ενώπιον της Δικαιοσύνης για τις σχέσεις του με τον Επσταϊν; Ο Μάικλ Γουλφ εμφανίζεται αισιόδοξος: «Το βλέπω ως μια ευκαιρία να πω την ιστορία. Νομίζω ότι αυτό που έκαναν ήταν ηλίθιο και μπορεί κάλλιστα να το μετανιώσουν. Αλλά η πόρτα έχει ανοίξει».

