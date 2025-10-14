Ο Λεκορνί «παγώνει» τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, για να μην καταρρεύσει

Η συζήτηση στη Γαλλία γύρω από τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που αποτέλεσε σημείο αιχμής για μήνες, φέρνει εκ νέου στην επιφάνεια τις εσωτερικές αντιθέσεις και τη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην εξουσία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα κυβερνητικής κρίσης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, παρουσιάζοντας το σχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, ανακοίνωσε την αναστολή της μεταρρύθμισης, έως τις προεδρικές εκλογές του 2027, επιχειρώντας να αποκλιμακώσει την ένταση και να αποτρέψει την κατάρρευση της κυβέρνησής του.

«Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο του 2028», δήλωσε.

Με την απόφαση αυτή ικανοποίησε ένα βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για το 2027. Ανέφερε όμως ότι ο στόχος για περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος κάτω από το 5% του ΑΕΠ το 2026 θα επιτευχθεί.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην προσπάθεια του Λεκορνί να πείσει ικανό αριθμό σοσιαλιστών βουλευτών να στηρίξουν το σχέδιο προϋπολογισμού.

Στην ομιλία του στην Εθνοσυνέλευση, τόνισε πολλές φορές πως είναι ανοιχτός στην συνδιαμόρφωση του σχεδίου, προφανώς με βάση την πρόταση της κυβέρνησής του, υπογραμμίζοντας ότι «μια κοινωνική μεταρρύθμιση, όσο αναγκαία κι αν είναι, μπορεί να προχωρήσει μόνο αν γίνει κατανοητή και θεωρηθεί δίκαιη».

Sébastien Lecornu annonce une suspension de la réforme des retraites pic.twitter.com/hZmFle81By — BFMTV (@BFMTV) October 14, 2025

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η προηγούμενη μεταρρύθμιση είχε προκαλέσει έντονες κοινωνικές αντιδράσεις και τόνισε την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτείας και πολιτών.

Παρουσιάζοντας στην Εθνοσυνέλευση τα βασικά σημεία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2026, επισήμανε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «μια αυστηρή διαχείριση των δημόσιων λογαριασμών που θα μειώσει το έλλειμμα στο 4,7% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 4,6% που προβλεπόταν μετά την απόσυρση του μέτρου για την κατάργηση δύο αργιών.

Δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της Αριστεράς για επιβολή ενός ειδικού φόρου επί του μεγάλου πλούτου και συγκεκριμένα για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Παραδέχτηκε ωστόσο ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών.

Παράλληλα, κατηγόρησε τέλος τον ακροδεξιό «Εθνικό Συναγερμό» της Μαρίν Λεπέν και το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» του Ζαν Λικ Μελανσόν ότι επιδιώκουν θεσμική κρίση στη χώρα η οποία, όπως είπε, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Κάλεσε, τέλος, τους βουλευτές να μη χρησιμοποιήσουν την ψηφοφορία επί του προϋπολογισμού ως πρόσχημα για να ανατρέψουν την κυβέρνησή του.

«Δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόσχημα για μια πρόταση μομφής», επισήμανε, επαναλαμβάνοντας ότι το Κοινοβούλιο θα έχει «την τελευταία λέξη» επί του προϋπολογισμού και ότι είναι «ανοιχτός» σε συζητήσεις και συμβιβασμούς.

