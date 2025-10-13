Ο Λεκορνί δίνει μάχη επιβίωσης: «Αποστολή μας να ξεπεράσουμε την κρίση»

Η Γαλλία βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο πολιτικών αναταράξεων, καθώς η νέα κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Λεκορνί προσπαθεί να επιβιώσει μέσα σε ένα κλίμα βαθιάς κυβερνητικής κρίσης.

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός, αναλαμβάνοντας έναν ιδιαίτερα δύσκολο ρόλο, δήλωσε πως μοναδική αποστολή του νέου υπουργικού συμβουλίου είναι να αποκαταστήσει την πολιτική σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

«Μοναδικός στόχος και μοναδική αποστολή της νέας κυβέρνησης είναι να ξεπεράσει αυτή την πολιτική κρίση που άφησε άναυδους τους συμπατριώτες μας και ένα μέρος του κόσμου», τόνισε, καλώντας τους υπουργούς του «να βάλουν στην άκρη το εγώ τους».

Με τα λόγια αυτά, επιχείρησε να στείλει μήνυμα ενότητας και ευθύνης, λίγες μόλις ώρες πριν από την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού, από την έγκριση του οποίου θα κριθεί η τύχη της κυβέρνησής του, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο νέος πρωθυπουργός έθεσε ως προτεραιότητα τη διατήρηση της αύξησης των αμυντικών δαπανών, παρά το κύμα περικοπών σε άλλους τομείς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αντιμετωπιστούν η ρωσική απειλή και οι διεθνείς προκλήσεις.

«Στις 13 Ιουλίου, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε μια νέα προσπάθεια για να επιταχύνουμε τον επανεξοπλισμό μας. Είναι απαραίτητο. Θα φροντίσω να τηρηθεί ο λόγος του», δήλωσε ο Λεκορνί, ο οποίος παρέδωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων στην Κατρίν Βοτρέν.

Ο Μακρόν είχε ήδη εξαγγείλει τον Ιούλιο αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ο προϋπολογισμός του υπουργείου Άμυνας να φτάσει τα 57,2 δισ. ευρώ το 2026 και τα 63,4 δισ. το 2027, από 50,5 δισ. το 2025. Ο Γάλλος πρόεδρος έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει τις δαπάνες αυτές κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, από τα 32,2 δισ. ευρώ που ήταν όταν ανέλαβε την προεδρία το 2017.

Σε μήνυμά του προς τις Ενοπλες Δυνάμεις, που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Λεκορνί κάλεσε σε συνέχιση της «οικοδόμησης ενός νέου μοντέλου στρατού, υβριδικού, με ενισχυμένες ικανότητες και ανθεκτικότητα, για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης».

Ωστόσο, η πορεία της νέας κυβέρνησης παραμένει αβέβαιη. Ολα εξαρτώνται από το αν η αντιπολίτευση θα καταθέσει πρόταση μομφής και αν η Εθνοσυνέλευση θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό.

Με την κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είναι εύθραυστη και τις πολιτικές ισορροπίες ασταθείς, ο Λεκορνί έχει ήδη αποκλείσει τη χρήση του άρθρου 49.3 του Συντάγματος —της διάταξης που επιτρέπει στην κυβέρνηση να περάσει τον προϋπολογισμό χωρίς ψηφοφορία—, εργαλείο που είχε αξιοποιηθεί τα τρία προηγούμενα χρόνια.

Η Γαλλία, σε μια στιγμή που η κοινωνία της δείχνει κουρασμένη από τις διαδοχικές πολιτικές κρίσεις, παρακολουθεί με αγωνία αν η νέα κυβέρνηση θα καταφέρει να επιβιώσει, αποδεικνύοντας πως μπορεί να κυβερνήσει με σταθερότητα και χωρίς να καταφύγει σε θεσμικές παρακάμψεις.

