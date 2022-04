Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Κογκρέσο στις 17 Μαΐου

Πρόσκληση στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλήσει σε κοινή συνεδρίαση του Κογκρέσου απηύθυνε η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι. Ετσι, η ομιλία του Πρωθυπουργού εντάσσεται πλέον στο επίσημο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον, και θα γίνει την Τρίτη 17 Μαΐου.

Η ομιλία του κ. Μητσοτάκη θα γίνει την επομένη της συνάντησής του με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, στις 16 Μαΐου.

Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί, με τη συγκεκριμένη κίνηση, δείχνουν την ευαρέσκειά τους για τον ενισχυμένο ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή και για το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας που θα μιλήσει στο Κογκρέσο.

Η Νάνσι Πελόζι στην επιστολή που απέστειλε προς τον κ. Μητσοτάκη σημειώνει τα εξής: «Καθώς ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μία κομβική στιγμή στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας και εκείνων της απολυταρχίας, η διατλαντική συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελευθερίας στον κόσμο. Το Κογκρέσο και η χώρα μας ανυπομονούν να ακούσουν το μήνυμά σας για τις δημοκρατικές αξίες, καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας, να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ελευθερία παγκοσμίως και να χτίζουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

»Εκ μέρους της διακομματικής ηγεσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ και της Γερουσίας των ΗΠΑ, είναι τιμή μου να σας προσκαλέσω να μιλήσετε σε μία κοινή συνεδρίαση των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου, η οποία θα συγκληθεί στην Αίθουσα της Βουλής των Αντιπροσώπων την Τρίτη 17 Μαΐου 2022 στις 11:00..

»Είναι μεγάλο μας προνόμιο να σας φιλοξενήσουμε για αυτόν τον καθυστερημένο εορτασμό της επετείου για τα 200 χρόνια της ελληνικής ανεξαρτησίας, που δυστυχώς αναγκαστήκαμε να καθυστερήσουμε πέρυσι λόγω της πανδημίας.

»Ο ακλόνητος δεσμός μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας είναι γερά ριζωμένος στην κοινή ιστορία μας και στις αξίες. Κατά τη σύνταξη του Συντάγματός μας, οι ιδρυτές μας βασίστηκαν στα αρχαία ελληνικά ιδεώδη της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Δεκαετίες αργότερα, η Ελληνική Δημοκρατία γεννήθηκε από την ίδια λαχτάρα για ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση που πυροδότησε την Αμερικανική Επανάσταση. Σήμερα, περισσότερο από δύο αιώνες αργότερα, τα έθνη μας είναι βασικοί σύμμαχοι στην παγκόσμια σκηνή: προωθώντας την αμοιβαία ασφάλεια και τα οικονομικά συμφέροντα μας, καθώς και τις κοινές δημοκρατικές αξίες μας στον κόσμο.

»Καθώς ο κόσμος μας αντιμετωπίζει μία κομβική στιγμή στον αγώνα μεταξύ των δυνάμεων της δημοκρατίας και της απολυταρχίας, η διατλαντική συμμαχία παραμένει ζωτικής σημασίας για το μέλλον της ελευθερίας στον κόσμο. Το Κογκρέσο και η χώρα μας ανυπομονούν να ακούσουν το μήνυμά σας για τις δημοκρατικές αξίες καθώς συνεχίζουμε να ενισχύουμε τη συνεργασία μας, να ενισχύουμε την ασφάλεια και την ελευθερία παγκοσμίως και να χτίζουμε ένα λαμπρότερο μέλλον για τα παιδιά μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρέτησε τον Τζέφρι Πάιατ, τον διπλωμάτη με την πιο μακρά θητεία ως επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματικής αποστολής στην Αθήνα, μέσω Twitter. Με μία φωτογραφία και δυο λόγια στα οποία γίνεται σαφής η προσδοκία για εξίσου στενή συνεργασία και μελλοντικά, από τα νέα καθήκοντα που ο κ. Πάιατ θα αναλάβει σύντομα.

