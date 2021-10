Μητσοτάκης στο νέο data center της Lamda Hellix: Ψήφος εμπιστοσύνης με καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας

Tις εργασίες για το νέο data center της Lamda Hellix στο Κορωπί εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, παρουσία των υπουργών Ανάπτυξης, Αδωνι Γεωργιάδη, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη, του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Απόστολου Κάκκου, και του Chief Investment Officer, της Digital Realty (παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο των data centers που εξαγόρασε πρόσφατα τη Lamda Hellix), Γκρέγκορι Ράιτ.

We are excited to announce that Interxion: A Digital Realty Company has acquired @LAMDA_HELLIX , one of southeastern Europe’s leading colocation providers and the only large neutral colocation provider in Greece. Read more about the announcement here https://t.co/sVHHuf6386 pic.twitter.com/KsRDkn0KN8

