Ο Κάρολος στο Βατικανό: Κοινή προσευχή με τον πάπα για πρώτη φορά εδώ και 5 αιώνες

Επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό πραγματοποιεί την επόμενη εβδομάδας ο βασιλιάς Κάρολος και θα γίνει ο πρώτος βρετανός μονάρχης που θα προσευχηθεί δημόσια με τον πάπα εδώ και 500 χρόνια

Ο Κάρολος, που είναι και Ανώτατος Κυβερνήτης της Εκκλησίας της Αγγλίας, θα συμμετάσχει σε μια λειτουργία που θα εκπροσωπεί διάφορες χριστιανικές ομολογίες, μαζί με τον Λέοντα XIV.

Ο βασιλιάς και ο Πάπας, που θα συναντηθούν προσωπικά για πρώτη φορά, θα προσευχηθούν μαζί στην Καπέλα Σιστίνα, σε μια κίνηση που προορίζεται να είναι σύμβολο φιλίας μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας, έγραψε η Telegraph, υπενθυμίζοντας πως η τελευταία φορά που έγινε κάτι αντίστοιχο ήταν κατά τη Μεταρρύθμιση, μετά το ρήγμα του Ερρίκου Η’ με τη Ρώμη.

Στον βασιλιά θα δοθεί ειδική θέση στη βασιλική της Αγίας Εδρας και ένας νέος τίτλος – «Βασιλικός Συν-αδελφός» – Royal Confrater, από τη λατινική λέξη «αδελφός», ως ένδειξη «πνευματικής αδελφότητας».

Εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Αγγλίας δήλωσε ότι ο τίτλος δεν θα επιφέρει «καμία απολύτως αλλαγή» στη «συνταγματική ή εκκλησιαστική θέση» του βασιλιά ως Ανώτατου Κυβερνήτη, αλλά είναι ένας προσωπικός φόρος τιμής για την προσπάθειά του να φέρνει κοντά τις θρησκείες.

Η επίσκεψη στην Αγία Εδρα είχε προγραμματιστεί για την περασμένη άνοιξη, αλλά ακυρώθηκε λόγω της κακής υγείας του πάπα Φραγκίσκου, προκατόχου του Λέοντα.

Τον Απρίλιο, ο Φραγκίσκος είχε ιδιωτική συνάντηση με τον βασιλιά και τη βασίλισσα οι οποίοι βρέθηκαν στη Ρώμη για την 20ή επέτειο του γάμου τους.

Μέχρι σήμερα, η Ελισάβετ Β’ ήταν η μόνη μονάρχης που είχε πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Αγία Εδρα μετά τη Μεταρρύθμιση, το 1961.

Σύμφωνα με την Telegraph, 0 Κάρολος και η Καμίλα αναμένεται να φτάσουν την ερχόμενη Τετάρτη στο Βατικανό και οι εκδηλώσεις είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη. Η συνάντησή τους με τον πάπα Λέοντα XIV, η πρώτη από την εκλογή του τον Μάιο, θα πραγματοποιηθεί στο Αποστολικό Παλάτι.

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς θα συναντηθεί με τον Καρδινάλιο Πιέτρο Παρόλιν, υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Εδρας, ενώ η βασίλισσα θα επισκεφθεί την Καπέλα της Αγίας Παυλίνας, όπου βρίσκονται οι δύο τελευταίες τοιχογραφίες του Μιχαήλ Αγγελου, του Αγίου Πέτρου και του Αγίου Παύλου.

Ο βασιλιάς, η βασίλισσα και ο Πάπας θα παραστούν σε μια ειδική οικουμενική λειτουργία στην Καπέλα Σιστίνα, με θέμα τη φροντίδα για τη δημιουργία, σε συνάρτηση με το κοινό ενδιαφέρον του βασιλιά και του πάπα για το περιβάλλον.

Ο βασιλιάς, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα, θα επισκεφθεί τη Βασιλική και το Αβαείο του Αγίου Παύλου εκτός των Τειχών, όπου θα ανακηρυχθεί Βασιλικός Συν-αδελφός.

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε από εκπρόσωπο του Μπάκιγχαμ ως «σημαντική στιγμή στις σχέσεις μεταξύ της Καθολικής Εκκλησίας και της Εκκλησίας της Αγγλίας».

