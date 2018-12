O Kαμμένος βλέπει στον καθρέφτη του τον Τραμπ: Και αυτός φοράει στολή, εγώ γιατί όχι;!;!

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε τη Μελάνια και σε μία κίνηση – έκπληξη πήγαν Ιράκ για να βρεθούν κοντά στους αμερικανούς στρατιώτες που υπηρετούν στην αεροπορική βάση Αλ Ασάντ.

Ο αμερικανός πρόεδρος ανέβασε και το σχετικό tweet (δείτε το κάτω) ενώ κατά την ομιλία του στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ φόρεσε το μιλιτέρ μπουφάν του με τα σχετικά διακριτικά και την αστερόεσσα στο μανίκι (φωτογραφία κάτω).

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2018