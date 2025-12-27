«Ο καλύτερος φίλος του Ντον»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τον Επσταϊν με τον Τραμπ

Ο Τζέφρι Επσταϊν ήταν «φοβερός τύπος» και «πολύ διασκεδαστικός στην παρέα». Εκείνος και ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είχαν καμία επίσημη σχέση». Πήγαιναν στα ίδια πάρτι, αλλά «δεν κοινωνικοποιούνταν μαζί». Δεν ήταν πραγματικοί φίλοι, απλώς γνωστοί. Ή, εναλλακτικά, «δεν υπήρχε καμία σχέση» και «δεν ήμουν θαυμαστής του, αυτό μπορώ να σας το πω».

Εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, ο Τραμπ και οι εκπρόσωποί του δίνουν αντιφατικές εκδοχές για τη σχέση του με τον Επσταϊν, μια σχέση που συχνά καταγράφηκε από φωτογράφους της κοσμικής ζωής, πριν οι δύο άνδρες έρθουν σε ρήξη, στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Από τότε που ο Επσταϊν πέθανε, η φιλία τους και το ερώτημα τι γνώριζε ο πρόεδρος για τις δραστηριότητες του εκλιπόντος απειλεί να επισκιάσει τη δεύτερη θητεία του.

Η υπόθεση έχει ταράξει τη σχέση του Τραμπ με τη βάση του όσο καμία άλλη, γράφoυν οι New York Times. Πιστοί υποστηρικτές του απαιτούν εξηγήσεις στο γιατί η κυβέρνηση δεν κινήθηκε πιο γρήγορα ώστε να αποκαλύψει τα μυστικά του Επσταϊν. Τον Νοέμβριο, έπειτα από μήνες αντίστασης και μπροστά σε μια σπάνια εξέγερση Ρεπουμπλικανών βουλευτών, ο Τραμπ υπαναχώρησε και υπέγραψε νόμο για τη δημοσιοποίηση σχετικών εγγράφων.

Ο Επσταϊν είχε μια ιδιαίτερη ικανότητα να προσεταιρίζεται ισχυρούς ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους βρέθηκαν παγιδευμένοι στη συνεχιζόμενη διερεύνηση των εγκλημάτων του. Επί μήνες, ο Τραμπ προσπαθεί να αποσυνδέσει τον εαυτό του από την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας τις ερωτήσεις για τη σχέση τους «απάτη των Δημοκρατικών» και καλώντας τους υποστηρικτές του να αγνοήσουν το θέμα.

Ερευνα των New York Times δεν εντόπισε στοιχεία που να εμπλέκουν τον Τραμπ σε κακοποίηση ή εμπορία ανηλίκων. Ωστόσο, η σχέση των δύο ανδρών ήταν πολύ στενότερη και πολύ πιο σύνθετη από ό,τι παραδέχεται σήμερα ο αμερικανός πρόεδρος.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όσοι τους γνώριζαν πίστευαν ότι ο ένας ήταν ο πιο στενός φίλος του άλλου. Ο Επσταϊν ήταν τότε ένας σχετικά άγνωστος χρηματοοικονομικός παράγοντας, που καλλιεργούσε μυστήριο γύρω από την προέλευση και το εύρος του πλούτου του. Ο Τραμπ, έξι χρόνια μεγαλύτερος, ήταν κληρονόμος ακινήτων, λάτρης της δημοσιότητας και επιρρεπής στην υπερβολή. Κανείς από τους δύο δεν έπινε, ούτε έπαιρναν ναρκωτικά. Και οι δύο κυνηγούσαν τις γυναίκες μέσα από ένα παιχνίδι εγωισμού και κυριαρχίας.

Καθώς ο Τραμπ κινούνταν αδιάκοπα στα κοσμικά κυκλώματα της Νέας Υόρκης και της Φλόριντα, ο Επσταϊν ήταν ίσως ο πιο σταθερός «συνοδός» του. Τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, σύχναζαν στο σπίτι του Επσταϊν στο Μανχάταν, στο ξενοδοχείο Plaza του Τραμπ, στο καζίνο του στο Ατλάντικ Σίτι και στα σπίτια τους στο Παλμ Μπιτς. Επισκέπτονταν τα γραφεία ο ένας του άλλου και μιλούσαν συχνά στο τηλέφωνο.

Με άλλους άνδρες, ο Επσταϊν συζητούσε για φορολογικούς παραδείσους, διεθνείς σχέσεις ή νευροεπιστήμη. Με τον Τραμπ μιλούσαν για σεξ.

Οι New York Times μίλησαν με περισσότερους από 30 πρώην υπαλλήλους του Επσταϊν, θύματα κακοποίησης και άτομα που γνώριζαν και τους δύο άνδρες. Πολλοί ζήτησαν ανωνυμία, φοβούμενοι αντίποινα. Ορισμένα θύματα έχουν ήδη δεχτεί απειλές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και δικαστικά έγγραφα, ο Επσταϊν ή η Γκιλέιν Μάξγουελ σύστησαν τουλάχιστον έξι γυναίκες στον Τραμπ, μία από αυτές ανήλικη. Καμία δεν κατηγόρησε τον ίδιο τον Τραμπ για ανάρμοστη συμπεριφορά.

Μία γυναίκα, που μίλησε πρώτη φορά, δήλωσε ότι ο Επσταϊν την εξανάγκασε να παρευρεθεί σε τέσσερα πάρτι στο σπίτι του, στα οποία ο Τραμπ ήταν παρών. Σε δύο από αυτά, της ζητήθηκε να κάνει σεξ με άλλους άνδρες. Σε email που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Επσταϊν καυχιόταν ότι «έδωσε» στον Τραμπ μια 20χρονη γυναίκα.

Ο Επσταϊν κακοποίησε ή εκμεταλλεύτηκε εκατοντάδες γυναίκες και κορίτσια πριν πεθάνει. Ο Τραμπ δεν κατηγορείται για κακοποίηση ανηλίκου, αλλά περίπου 20 γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει δημόσια για σεξουαλική επίθεση. Το 2023 καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμηση.

Ο Τραμπ αρνείται ότι γνώριζε για την κακοποίηση ανηλίκων από τον επιχειρηματία. Ο Επσταϊν, όμως, σε ιδιωτικά μηνύματα άφηνε να εννοηθεί το αντίθετο. Σε κατάθεσή του 2010, όταν ρωτήθηκε αν βρέθηκε ποτέ με τον Τραμπ παρουσία ανήλικων κοριτσιών, επικαλέστηκε επανειλημμένα το δικαίωμα σιωπής.

Ο «μυστηριώδης Τζέφρι», όπως τον αποκάλεσε ο ίδιος ο Τραμπ, τηλεφωνούσε συχνά στο γραφείο του. Δεν έδινε ποτέ επώνυμο· δεν χρειαζόταν, όπως έγραψε ο Τραμπ. Κάποιες φορές ο Τραμπ τηλεφωνούσε στο γραφείο του Επσταϊν, στη Μάντισον Αβενιου. Σε μία περίπτωση, θυμάται μια βοηθός του Επσταϊν από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο Τραμπ αρνήθηκε να δώσει ακόμη και το μικρό του όνομα. Σύμφωνα με άλλη βοηθό του Επσταϊν, οι δύο άνδρες μιλούσαν τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα στα μέσα προς τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η πρώτη βοηθός, που συχνά εργαζόταν μέχρι αργά, θυμάται ότι κάποιες φορές, όταν το γραφείο άδειαζε, ο Επσταϊν έβαζε τον Τραμπ σε ανοιχτή ακρόαση. Ο Τραμπ, είπε στους ΝΥΤ, απολάμβανε να διηγείται τις σεξουαλικές του περιπέτειες. Ο Επσταϊν, από την πλευρά του, διασκέδαζε με την αμηχανία που της προκαλούσαν αυτές οι κουβέντες.

Θυμάται μια κλήση στα μέσα της δεκαετίας του 1990, κατά την οποία οι δύο άνδρες συζητούσαν πόσες τρίχες στο εφήβαιο είχε μια συγκεκριμένη γυναίκα και αν ήταν αρκετές «ώστε ο Επσταϊν να περάσει ανάμεσά τους οδοντικό νήμα». Σε άλλη συνομιλία, ο Τραμπ αφηγήθηκε ότι έκανε σεξ με μια γυναίκα πάνω σε τραπέζι μπιλιάρδου.

Οι τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ συνεχίστηκαν και τα τελευταία χρόνια της φιλίας τους, σύμφωνα με άλλη πρώην υπάλληλο του Επσταϊν. Συζητούσαν για καλλιστεία, επιδείξεις μόδας ή για το ποιες χώρες «παρήγαγαν» τις πιο περιζήτητες γυναίκες. Κάποιες φορές, είπε η υπάλληλος, ο Επσταϊν έφευγε από το δωμάτιο ενώ ο Τραμπ συνέχιζε να μιλά.

Η Μαρία Φάρμερ, μια καλλιτέχνις που έχει δηλώσει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τη Μάξγουελ και τον Επσταϊν στα μέσα της δεκαετίας του 1990, είχε πει στους New York Times το 2019 ότι ο Επσταϊν την είχε καλέσει κάποτε στο γραφείο του για να συναντήσει τον Τραμπ. Ο Τραμπ την κοίταξε με λαγνεία, είπε, προτού ο Επσταϊν του πει: «Αυτή δεν είναι για σένα».

Εκπρόσωπος του Τραμπ αρνήθηκε ότι ο πρόεδρος είχε βρεθεί ποτέ στο γραφείο του Επσταϊν. Ωστόσο, η πρώτη βοηθός θυμάται ότι ο Τραμπ συναντήθηκε εκεί με τον Επσταϊν αρκετές φορές στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η μαρτυρία της επιβεβαιώθηκε από τον Μαρκ Επσταϊν, αδελφό του Τζέφρι.

Χειρόγραφες σημειώσεις της βοηθού, που εξέτασαν οι Νew Υork Τimes, δείχνουν ότι ο Τραμπ αποτελούσε σταθερή παρουσία στη ζωή του Επσταϊν. Οι σημειώσεις καλύπτουν τα τέλη του 1994. Ορισμένες περιείχαν υπενθυμίσεις να καλέσει τον Τραμπ ή να απαντήσει σε κλήση του. Μία έγραφε ότι θα «έφτανε πρόσκληση για εκδήλωση στο Μαρ-α-Λάγκο».

Η σχέση τους διαποτιζόταν από ζήλια και περιφρόνηση. Ο Επσταϊν υποτιμούσε τις επιχειρηματικές ικανότητες του Τραμπ, σύμφωνα με πρώην υπαλλήλους του. Κάποια στιγμή γύρω στο 2001, ο Επσταϊν εκνευρίστηκε έπειτα από τηλεφώνημα του Τραμπ και είπε σε υπάλληλο ότι ο φίλος του δεν είχε χρήματα και ζητούσε το ιδιωτικό του αεροπλάνο.

Στα πρώτα χρόνια της φιλίας τους, ο Τραμπ πλησίαζε σε οικονομική κατάρρευση λόγω των δισεκατομμυρίων που είχε δανειστεί για να χτίσει την προβληματική αυτοκρατορία του. Δεν είναι σαφές αν ο Επσταϊν τον βοήθησε οικονομικά, γράφουν οι Νew Υork Τimes. Ομως, ο ίδιος ισχυριζόταν σε νεαρές γυναίκες ότι είχε σώσει τον Τραμπ από χρεοκοπία.

Παρότι υποτιμούσε τις επιχειρηματικές ικανότητες του Τραμπ, ο Επσταϊν θαύμαζε την αυτοπεποίθησή του και την πρόσβασή του στον κόσμο της νυχτερινής διασκέδασης. Συχνά ανέφερε τη φιλία τους, λέγοντας σε γυναίκες ότι είχε «ένα υπνοδωμάτιο κρατημένο στο Μαρ-α-Λάγκο». Ακόμη και μετά τη ρήξη τους, κράτησε μια κορνιζαρισμένη φωτογραφία του με τον Τραμπ και τη Μελάνια στο διαμέρισμά του.

Το κύκλωμα των πάρτι

Λίγα χρόνια μετά την έναρξη της φιλίας του Τραμπ με τον Επσταϊν, η Ιβάνα Τραμπ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, λόγω της σχέσης του Τραμπ με τη Μάρλα Μέιπλς. Το 1992, ο Τραμπ κάλεσε το NBC στο Μαρ-α-Λάγκο για ένα αφιέρωμα στη ζωή του μετά το διαζύγιο. «Λατρεύω τις όμορφες γυναίκες, μου αρέσει να βγαίνω με όμορφες γυναίκες και αγαπώ τις γυναίκες γενικά» είπε.

Οι κάμερες τον κατέγραψαν με τον Επσταϊν στο Παλμ Μπιτς, καθώς ήταν περιτριγυρισμένοι από μαζορέτες των Miami Dolphins και των Buffalo Bills. Στο βίντεο, ο Τραμπ αρπάζει μια χαμογελαστή γυναίκα από πίσω και τη χτυπάει στα οπίσθια.

Τον Ιανουάριο του 1993, ο Τραμπ διοργάνωσε ένα ακόμη πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο, για έναν διαγωνισμό ομορφιάς που θα έφερνε στο Ατλάντικ Σίτι με δύο συνεργάτες του, τον Τζορτζ Χούρανεϊ και την Τζιλ Χαρθ. Περίπου είκοσι πιθανές διαγωνιζόμενες έφτασαν αεροπορικώς. Ο μόνος άλλος καλεσμένος στο πάρτι, είπε ο Χούρανεϊ στους Νew Υork Τimes το 2019, ήταν ο Επσταϊν.

Η Χαρθ ισχυρίστηκε σε αγωγή του 1997 ότι κατά τη διάρκεια του δείπνου εκείνο το βράδυ, ο Τραμπ την άγγιξε κάτω από το τραπέζι, στη συνέχεια την στρίμωξε σε μια κρεβατοκάμαρα που χρησιμοποιούσε η κόρη του Ιβάνκα και «τη φίλησε, τη χάιδεψε και τη κρατούσε με τη βία».

Αργότερα, ισχυρίστηκε στην αγωγή ότι ο Τραμπ μπήκε κρυφά σε μια κρεβατοκάμαρα που χρησιμοποιούσε μια 22χρονη διαγωνιζόμενη, σκαρφαλώνοντας στο κρεβάτι της απρόσκλητος.

Ο Τραμπ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς της Χαρθ. Η συνεργασία για τα καλλιστεία ναυάγησε, οδηγώντας τον Χούρανεϊ να μηνύσει κι εκείνος τον Τραμπ το 1995 για παραβίαση σύμβασης. Η Χαρθ απέσυρε την αγωγή της για παρενόχληση ως προϋπόθεση για την επίλυση της επιχειρηματικής διαφοράς.

Σύμφωνα με τον Επσταϊν, αυτός και ο Τραμπ διασκέδαζαν και στο σπίτι του. Το 2015 είπε στους Νew Υork Times, ότι κάποια στιγμή ο Τραμπ ήταν τόσο επικεντρωμένος στις νεαρές γυναίκες που κολυμπούσαν στην πισίνα του, ώστε δεν αντιλήφθηκε μια γυάλινη πόρτα και προσπάθησε να περάσει από μέσα. Ο Επσταϊν είπε επίσης ότι είχε φωτογραφίες «του Ντόναλντ και κοριτσιών με μπικίνι στην κουζίνα μου».

Τον Νοέμβριο του 1993, οι επιλεγμένες διαγωνιζόμενες του Τραμπ πέταξαν από όλο τον κόσμο για μια εβδομάδα εκδηλώσεων στη Νέα Υόρκη και το Ατλάντικ Σίτι. Σε κάποιο σημείο, η Χαρθ ανέφερε στην αγωγή της, ότι ο Τραμπ απαίτησε να του παράσχει «πρόσβαση» σε μια 17χρονη τσέχα διαγωνιζόμενη. Η αγωγή δεν αναφέρει τι έγινε μετά.

Προς το τέλος της εβδομάδας, οι διαγωνιζόμενες συνάντησαν τον Τραμπ σε ένα γεύμα στο Plaza. Μία διαγωνιζόμενη, η Μπέατρις Κέουλ από την Ελβετία, είπε στους ΝΥΤ ότι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μία από τις υπαλλήλους του Τραμπ της ζήτησε να συναντηθεί κατ’ ιδίαν μαζί του σε μια σουίτα. Μόλις έφτασε, είπε, ο Τραμπ άρχισε να την αγγίζει, να τη φιλάει και να προσπαθεί να σηκώσει το φόρεμά της. «Φώναξα, ούρλιαξα, τον έσπρωξα», είπε. «Δεν με άφηνε να φύγω».

Πρόσθεσε ότι δεν θέλει να πει περισσότερα επειδή είχε δεχτεί ανώνυμες απειλές. Πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ, την είχε πλησιάσει ο Επσταϊν. «Είμαι ο Τζέφρι. Είμαι ο καλύτερος φίλος του Ντον», της είπε. Η Κέουλ μπερδεύτηκε, επειδή ο Επσταϊν δεν είχε σχέση με τον διαγωνισμό ομορφιάς. Δεν κατάλαβε γιατί του είχαν επιτρέψει να συμμετάσχει στο γεύμα. «Μου είπε, “Ο Ντον σε συμπαθεί πολύ” και ότι οργάνωναν πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο και θα ήθελε πολύ να πάω», είπε η Κέουλ. Θα φρόντιζε εκείνος για τις πτήσεις και το ξενοδοχείο της.

Η πρώτη από τις πρώην βοηθούς του Επσταϊν που μίλησε στους ΝΥΤ, είπε ότι σε δεκάδες περιπτώσεις στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ο χρηματοδότης της έδωσε εντολή να καλέσει τη νικήτρια ενός διαγωνισμού ομορφιάς από κάπου στον κόσμο και να την προσκαλέσει στη Φλόριντα. Η μόνιμη προσφορά του, είπε η βοηθός, ήταν ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα και 5.000 δολάρια σε μετρητά για ψώνια.

Τον Δεκέμβριο του 1993, λίγο μετά τον διαγωνισμό ομορφιάς, ο Τραμπ παντρεύτηκε την Μέιπλς. Ο Επσταϊν ήταν στο γάμο.

«Ντύσου σέξι»

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι καλεσμένοι συνωστίζονταν στην έπαυλη του Επσταϊν στο Απερ Ιστ Σάιντ. Οι γυναίκες ήταν όμορφες και πολυάριθμες. Οι άνδρες ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία και λίγοι. Περιστασιακά, μία από τις γυναίκες κατευθυνόταν προς τα υπνοδωμάτια. Ενας από τους άνδρες ακολουθούσε σύντομα.

Μια γυναίκα, τότε μοντέλο, είπε ότι πήγε σε τέσσερα πάρτι στην έπαυλη. Δεν θυμάται τα ονόματα των περισσότερων ανδρών που γνώρισε στις συγκεντρώσεις, ούτε καν εκείνων που της είχε δώσει εντολή ο Επσταϊν να «φροντίσει» σε δύο από αυτές. Είχε προσληφθεί από την Μάξγουελ και είχε κακοποιηθεί από τον Επσταϊν, αλλά κράτησε τα μυστικά τους για χρόνια. Η παρουσία του Τραμπ ξεχώριζε, είπε στους ΝΥΤ. Ηταν ένα γνωστό όνομα, κάποιος για τον οποίο ο Επσταϊν συχνά καυχιόταν στις γυναίκες γύρω του, αλλά φαινόταν επίσης να ανταγωνίζεται.

«Ηταν σαν διαγωνισμός· ποιος είχε τις περισσότερες γυναίκες», θυμάται. Ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, λέγοντας ότι φοβόταν για την ασφάλεια της οικογένειάς της αφότου ο Τραμπ είπε ότι ορισμένοι από τους επικριτές του θα μπορούσαν να εκτελεστούν για ανταρσία.

Στο χώρο του μόντελινγκ, άνδρες όπως ο Τραμπ και ο Επσταϊν ήταν οικεία πρόσωπα: πλούσιοι άνδρες που χρησιμοποιούσαν τα χρήματα, την επιρροή και τις προσωπικές τους διασυνδέσεις για να συναντήσουν τις νεαρές γυναίκες που εργάζονταν στον κλάδο. Η Χέδερ Μπράντεν, μοντέλο και σκηνοθέτης, λέει ότι έβλεπε συχνά τον Τραμπ και τον Επσταϊν στα ίδια πάρτι ή δείπνα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 στη Νέα Υόρκη και τη Νότια Φλόριντα.

Ο Επσταϊν εκμεταλλεύτηκε τη στενή του σχέση με τον Λες Γουέξνερ, τον ιδιοκτήτη της Victoria’s Secret, λέγοντας στις γυναίκες ότι μπορούσε να τους εξασφαλίσει ραντεβού μαζί του. Ο Επσταϊν και ο Τραμπ απαθανατίστηκαν μαζί σε εκδηλώσεις της Victoria’s Secret, το 1997 και το 1999. Ο Τραμπ από την πλευρά του έγινε φίλος με τον ιδρυτή της Hawaiian Tropic, Ρον Ράις και τον Τζον Καζαμπλάνκας, ιδρυτή του πρακτορείου μοντέλων Elite Model Management

Για τις συγκεντρώσεις στο Μαρ-α-Λάγκο, ομάδες μοντέλων έρχονταν με λεωφορεία από το Μαϊάμι, συχνά με τη βοήθεια του φίλου του Τραμπ, Τζέισον Μπιν, συνιδρυτή του περιοδικού Ocean Drive.

Η Τίνα Ντέιβις, η οποία εργαζόταν στο πρακτορείο Ford Models στα μέσα της δεκαετίας του 1990, είπε στους ΝΥΤ ότι ο booker της στο Ford τής έδωσε οδηγίες να «ντυθεί σέξι» και να παραστεί σε ένα πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο, στα τέλη του 1994. Η Ντέιβις ήταν μόλις 14 ετών. Οταν έφτασαν στο πάρτι, της έδωσαν αμέσως ένα ποτήρι σαμπάνια. Η μητέρα της, που είχε πάει μαζί της, συνάντησε στις τουαλέτες τη νέα σύζυγο του Τραμπ. Η Μέιπλς την κοίταξε στα μάτια: «Ο,τι και να κάνετε, μην την αφήσετε να πλησιάσει κανέναν από αυτούς τους άντρες, και ειδικά τον σύζυγό μου», της είπε. «Προστατέψτε την». Η Μέιπλς αρνήθηκε, αργότερα, ότι έκανε το σχόλιο.

Ο Επσταϊν ήταν συχνά καλεσμένος στα πάρτι του Τραμπ. Μια γυναίκα που κατήγγηλε ότι ο Επσταϊν την εμπορευόταν στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 λέει ότι είχε πάει σε τουλάχιστον έξι από τα πάρτι, ξεκινώντας από την ηλικία των 17 ετών. Ο Επσταϊν γνωρίζει όσα συνέβαιναν στο Μαρ-α-Λάγκο, είπε, ακόμα και όταν δεν παρευρισκόταν, και τη ρωτούσε πάντα για τις εμπειρίες της. Τα πάρτι ήταν ανοιχτά, είπε. Ο ίδιος ο Τραμπ ήταν «πάντα παντού».

Η γυναίκα έδωσε στους ΝΥΤ μια φωτογραφία της ίδιας και μιας φίλης της με τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο. Δεν θυμόταν αν ήταν ακόμα ανήλικη όταν τραβήχτηκε. Δεν έχει μιλήσει δημόσια στο παρελθόν για τη συνάντησή της με τον Τραμπ και ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη επειδή φοβάται.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο Επσταϊν και ο Τραμπ δημιούργησαν επίσης δεσμούς με ένα ανερχόμενο πρακτορείο μοντέλων, το Next, και τη συνιδρύτριά του, Φέιθ Κέιτς, η οποία θα γινόταν μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της βιομηχανίας.

Ο Επσταϊν πήγαινε συχνά στα γραφεία του Next, ενώ το πρακτορείο έστελνε μερικές φορές μοντέλα σε πάρτι στο Μαρ-α-Λάγκο. Η Ζόε Μπροκ, ένα μοντέλο από τη Νέα Ζηλανδία που εργαζόταν για το Next στο Μαϊάμι, είπε ότι πιέστηκε από το πρακτορείο να παραστεί σε ένα από τα πάρτι του Τραμπ το 1998, όταν ήταν 24 ετών. Οταν δίστασε, ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου προσφέρθηκε να της πληρώσει μερικές εκατοντάδες δολάρια για να παραστεί.

Λίγο αργότερα, είπε, επιβιβάστηκε σε ένα λεωφορείο με περίπου 20 μοντέλα. Στο Μαρ-α-Λάγκο, σε κάθε γυναίκα δόθηκε ένα κόκκινο και άσπρο ριγέ βραχιόλι. Κανένας από τους άλλους καλεσμένους δεν φορούσε τα βραχιόλια. Οι γυναίκες αναγκάστηκαν να παραταχθούν για να συναντήσουν τον Τραμπ. «Ηπια ένα ποτήρι σαμπάνια και αμέσως ένιωσα άσχημα», λέει η Μπροκ στους ΝΥΤ, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι κάτι είχαν ρίξει μέσα».

Η Κέιτς έφερε ένα μοντέλο, τη Στέισι Γουίλιαμς, σε δείπνο του 1992, στο οποίο γνώρισε για πρώτη φορά τον Επσταϊν, μερικούς μήνες αφότου έκανε το ντεμπούτο της στο Sports Illustrated. Στο ετήσιο χριστουγεννιάτικο πάρτι του Τραμπ στο Plaza συνάντησε ξανά τον Επσταϊν, ενώ ο Τραμπ διεκδίκησε κι εκείνος την προσοχή της. «Νομίζω ότι προσπαθούσαν να ανέβουν όσο πιο ψηλά μπορούσαν στην αλυσίδα των μοντέλων», είπε η Γουίλιαμς στους ΝΥΤ. «Ηθελαν το μεγαλύτερο έπαθλο, το πιο διάσημο μοντέλο».

Τελικά, έδωσε τον αριθμό της στον Επσταϊν. Την επόμενη χρονιά, καθώς περπατούσαν στην Πέμπτη Λεωφόρο, εκείνος της πρότεινε να επισκεφτεί τον φίλο του, στον Πύργο Τραμπ.

Ο σκοπός της επίσκεψης, όπως αργότερα είπε η Γουίλιαμς, ήταν να παίξουν ένα παιχνίδι. Καθώς οι δύο φίλοι στέκονταν και συζητούσαν στο σαλόνι του Τραμπ, ο κτηματομεσίτης την τράβηξε προς το μέρος του και την άγγιξε στο στήθος και τους γλουτούς. Ο Επσταϊν συμπεριφέρθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Αφού έφυγαν, όμως, την επέπληξε που άφησε τον Τραμπ να την αγγίξει.

«Είμαι πεπεισμένη ότι γι’ αυτό με οδήγησε εκεί», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της. «Νόμιζε ότι θα τον χτυπούσα. Αλλά πάγωσα». Ενας εκπρόσωπος του Τραμπ χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της «απερίφραστα ψευδείς».

Η γυναίκα που παρευρέθηκε σε τέσσερα πάρτι στην έπαυλη του Επσταϊν στις αρχές της δεκαετίας του 2000, είπε ότι είχε γνωρίσει για πρώτη φορά την Μάξγουελ σε μια επίδειξη κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, το 2000. Η Μάξγουελ τής παρουσιάστηκε ως μια πλούσια, μορφωμένη μέντορας, πηγαίνοντάς την σε γεύματα και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Τελικά, προσφέρθηκε να τη συστήσει στον Επσταϊν. Η Μάξγουελ της είπε ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει να πραγματοποιήσει το όνειρό της να γίνει μοντέλο για τη Victoria’s Secret. Οι τρεις τους συναντήθηκαν στην έπαυλη του Επσταϊν και μίλησαν για την καριέρα της.

Σε μια δεύτερη επίσκεψη, λέει στους ΝΥΤ, ο Επσταϊν και η Μάξγουελ άρχισαν να αγγίζουν ο ένας τον άλλον, και μετά την ίδια. Πάγωσε. Περιμένοντας μια συγγνώμη, επέστρεψε για μια τρίτη επίσκεψη. Αντ’ αυτού, είπε, ο Επσταϊν την προειδοποίησε ότι οι κάμερες στην έπαυλη είχαν καταγράψει τη συνάντησή τους. Επέμεινε να πηγαίνει στα πάρτι του. Τρομοκρατημένη ότι οι γονείς της θα ανακάλυπταν τι είχε συμβεί, συναίνεσε.

Θυμάται ότι γνώρισε τον Τραμπ σε ένα από τα πάρτι. Εδειξε στους ΝΥΤ ένα χειρόγραφο βιβλίο διευθύνσεων που κρατούσε εκείνα τα χρόνια, το οποίο περιείχε το όνομα του Τραμπ και δύο από τους αριθμούς τηλεφώνου του. Ο Τραμπ δεν συμπεριφέρθηκε ακατάλληλα μαζί της, είπε.

Εκτοτε, έχει καταθέσει έγγραφα για να συμμετάσχει σε αγωγή στη Φλόριντα από περισσότερες από 30 γυναίκες που ισχυρίζονται ότι το FBI δεν διερεύνησε σωστά τις αναφορές για σεξουαλικά εγκλήματα και σεξουαλική εμπορία ανηλίκων από τον Επσταϊν, που χρονολογούνται από το 1996. Οι δικηγόροι της κυβέρνησης ζήτησαν από έναν δικαστή να απορρίψει την υπόθεση.

«Η κυβέρνηση γνώριζε για τον Επσταϊν. Γνώριζαν τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και νεαρών γυναικών», λέει η Τζένιφερ Πλότκιν, δικηγόρος των γυναικών. «Και επειδή δεν έκαναν τίποτα, εκατοντάδες και εκατοντάδες γυναίκες κακοποιήθηκαν σε διάστημα 20 ετών».

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών σε ομοσπονδιακή φυλακή για συνωμοσία με τον Επσταϊν για εμπορία ανηλίκων. Τον περασμένο Ιούλιο, ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας, Τοντ Μπλανς, ταξίδεψε στη Φλόριντα για να την ανακρίνει. Εκείνη, αναγνώρισε την κοινωνική σχέση του Τραμπ με τον Επσταϊν, αλλά είπε ότι δεν είχε δει ποτέ τον πρόεδρο να συμπεριφέρεται ακατάλληλα. Μια εβδομάδα αργότερα, μεταφέρθηκε σε φυλακή μειωμένης ασφάλειας. Οι δικηγόροι της επιδιώκουν τώρα να ανατρέψουν την καταδίκη της.

Ξαναγράφοντας την Ιστορία

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Επσταϊν κανόνισε να πετάξει με τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και μια συνοδεία διασημοτήτων σε ένα ανθρωπιστικό ταξίδι στην Αφρική. Λεπτομέρειες του ταξιδιού κοινοποιήθηκαν στην Page Six της New York Post. Λίγο αργότερα, το περιοδικό New York δημοσίευσε το πρώτο σημαντικό προφίλ του Επσταϊν. Ο Τραμπ παρείχε το κύριο απόφθεγμα: «Είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι μαζί του. Του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε εμένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες».

Ομως, κάποια στιγμή τα επόμενα χρόνια, η φιλία τους χάλασε. Το πότε ακριβώς και το γιατί είναι ασαφές, γράφουν οι ΝΥΤ. Αφού οι κατηγορίες εναντίον του Επσταϊν άρχισαν να εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, οι αφηγήσεις του Τραμπ και των εκπροσώπων του για τη σχέση τους και το τέλος της άρχισαν να αλλάζουν: Ο Επσταϊν εκδιώχθηκε από το Μαρ-α-Λάγκο επειδή φέρθηκε ακατάλληλα σε μια μασέζ ή στην κόρη ενός μέλους. Ο Τραμπ τον έδιωξε επειδή έκλεβε υπαλλήλους ή επειδή ήταν ανατριχιαστικός.

Το 2007, ένα ανώνυμο ρεπορτάζ στην Page Six ανέφερε ότι ο Επσταϊν είχε αποκλειστεί από το Μαρ-α-Λάγκο επειδή «έκλεψε μια μασέζ περίπου 18 ετών». Φαινόταν να αναφέρεται στη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία είπε ότι στρατολογήθηκε από την Μάξγουελ από το σπα του Μαρ-α-Λάγκο λίγο πριν τα 17α γενέθλιά της, το 2000, όταν ο Επσταϊν και ο Τραμπ ήταν ακόμη φίλοι.

Αρκετά χρόνια αργότερα, όταν η Τζιούφρε είχε πλέον δημοσιοποιήσει τους ισχυρισμούς της, ο Επσταϊν έγραψε στην Μάξγουελ εκφράζοντας την έκπληξή του που κανείς δεν είχε ασχοληθεί με τον Τραμπ, γράφοντας ότι ο φίλος του είχε «περάσει ώρες στο σπίτι του» με την Τζιούφρε. Η Μάξγουελ απάντησε ότι σκεφτόταν το ίδιο πράγμα. Το 2016 η Τζιούφρε είπε ότι ο Τραμπ δεν είχε ποτέ σεξουαλική επαφή μαζί της και ότι δεν θυμόταν να τον είχε δει στα σπίτια του Επσταϊν. Αυτοκτόνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Το 2009, ο Τραμπ είπε σε δικηγόρο ορισμένων θυμάτων του Επσταϊν ότι «δεν μπορούσε να θυμηθεί ακριβώς γιατί ο Επσταϊν είχε απομακρυνθεί από το Μαρ-α-Λάγκο». Είπε ότι τον είχε δει τελευταία φορά σε μια επαγγελματική συνάντηση στο Παλμ Μπιτς λίγο πριν έρθουν στο φως οι κατηγορίες.

Στις αρχές του 2015, ο Τραμπ και οι εκπρόσωποί του έγιναν πιο επιθετικοί. Ο Επσταϊν ήταν απλώς «ένας από τους χιλιάδες ανθρώπους που έχουν επισκεφτεί το Μαρ-α-Λάγκο», δήλωσε στο BuzzFeed News ο Αλαν Γκάρτεν, δικηγόρος του Τραμπ. Ηταν ακόμη πιο αποφασιστικός την επόμενη χρονιά. «Δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ του Τζέφρι Επσταϊν και του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε στο Fox News. «Δεν ήταν φίλοι και δεν συναναστρέφονταν μεταξύ τους».

Οταν ένας δημοσιογράφος του Associated Press ρώτησε τον Τραμπ για τον Επσταϊν το 2015, εκείνος απάντησε: «Ηταν ένας άνθρωπος της πόλης και, επειδή είναι ένα μικρό νησί, ήξερε πολλούς ανθρώπους», είπε, αναφερόμενος στο Παλμ Μπιτς.

Συνεντεύξεις και δημόσια αρχεία, ωστόσο, δείχνουν ότι ο Τραμπ κατά καιρούς είχε αλληλεπιδράσει κοινωνικά με γυναίκες που κατηγορούσαν τον Επσταϊν και την Μάξγουελ για κακοποίηση. Η ομοσπονδιακή υπόθεση εναντίον της Μάξγουελ περιέγραφε τον ρόλο της στην «εκπαίδευση» τριών θυμάτων κάτω των 18 ετών, μεταξύ 1994 και 1997. Μία από αυτές, ισχυρίστηκε σε ξεχωριστή, αστική αγωγή ότι ο Επσταϊν την είχε πάει να επισκεφτεί τον Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο το 1994, όταν ήταν περίπου 14 ετών.

«Αυτό είναι καλό, σωστά;» είπε ο Επσταϊν, παιχνιδιάρικα στον Τραμπ, σύμφωνα με την αγωγή. Ο Τραμπ έγνεψε καταφατικά, και οι δύο άνδρες γέλασαν, σύμφωνα με το θύμα. Το 2021, καταθέτοντας στη δίκη της Μάξγουελ, είπε ότι συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Teen USA του Τραμπ.

Ο Τζακ Ο’Ντόνελ, ο οποίος διηύθυνε το Trump Plaza στο Ατλάντικ Σίτι για αρκετά χρόνια, θυμάται ότι ο Τραμπ έφτασε στο καζίνο μετά τα μεσάνυχτα μιας Κυριακής, τον Σεπτέμβριο του 1989, με τον Επσταϊν και τρεις νεαρές γυναίκες. Ενας επιθεωρητής τυχερών παιχνιδιών της πολιτείας αναγνώρισε μία από τις γυναίκες ως την σταρ του τένις Γκαμπριέλα Σαμπατίνι, η οποία στα 19 της ήταν πολύ μικρή για να μπει νόμιμα στο καζίνο. Ο. Ο’Ντόνελ τηλεφώνησε στον Τραμπ για να επισημάνει το ζήτημα.

«Ναι, στον Τζέφρι αρέσουν οι νέες», του είπε ο Τραμπ. «Υπερβολικά νέες για μένα».

Οποια και αν ήταν η αιτία του καβγά τους, ο Επσταϊν παρέμεινε εμμονικός με τον Τραμπ, γράφουν οι ΝΥΤ. Στα χρόνια που ακολούθησαν την τελευταία γνωστή επαφή τους, αντάλλαξε εκατοντάδες email με άλλους, αναφέροντας τον πρώην φίλο του. Καθώς η πολιτική καριέρα του Τραμπ απογειωνόταν, στα μέσα της δεκαετίας του 2010, η δυσαρέσκεια του Επσταϊν μεγάλωνε. Ακόμα και καθώς προσπαθούσε να ανακτήσει την επιρροή του στον κόσμο του Τραμπ, τον χλεύαζε και τον επέκρινε κατ’ ιδίαν, αποκαλώντας τον «τρελό» και «απερίγραπτα κακό», σύμφωνα με τα email που δημοσίευσε το Κογκρέσο.

Δυσανασχετούσε με τις προσπάθειες του Τραμπ να αποστασιοποιηθεί. Ο πρώην φίλος του φαινόταν ανέγγιχτος, ενώ ο ίδιος βυθίστηκε στο σκάνδαλο, καθώς όλο και περισσότερα θύματα έβγαιναν στο φως με τις καταγγελίες τους . Σε μια συνέντευξη που ηχογραφήθηκε το 2017 και δημοσιεύτηκε πέρυσι, ο Επσταϊν είπε: «Ημουν ο πιο στενός φίλος του Ντόναλντ επί 10 χρόνια».

