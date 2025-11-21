Ο Iθαν Χοκ για το διαζύγιο με τη Θέρμαν: «Ζηλεύω όσους χωρίζουν φιλικά»

Είκοσι χρόνια μετά το πολύκροτο διαζύγιό του από την Ούμα Θέρμαν, ο Ιθαν Χοκ επιστρέφει -διακριτικά αλλά ειλικρινά – σε μια περίοδο της ζωής του που, όπως παραδέχεται, άφησε βαθιές ουλές.

Μιλώντας στους Los Angeles Times, ο τέσσερις φορές υποψήφιος για Οσκαρ δεν διστάζει να αναγνωρίσει πως το να χωρίζεις υπό τα φώτα της δημοσιότητας είναι σχεδόν ένας δεύτερος πόλεμος.

«Το δημόσιο βλέμμα είναι σαν βενζίνη στη φωτιά», είπε, εξηγώντας πως όσο κι αν η δημοσιότητα κάνει τα πάντα πιο επώδυνα, η πραγματική δυσκολία του διαζυγίου βρίσκεται αλλού: «Το δύσκολο είναι η οικογένεια. Το πώς θα βοηθήσεις τα παιδιά να το διαχειριστούν», σύμφωνα με αναδημοσίευση της συνέντευξης στο Page Six.

Με μια δόση ευθύτητας, πρόσθεσε: «Ζηλεύω τόσο πολύ τους ανθρώπους που χωρίζουν φιλικά».

Ο Χοκ δεν συνηθίζει να μιλά για το διαζύγιό του. Κι όταν η συζήτηση έφτασε σε λεπτά ζητήματα, την σταμάτησε αμέσως: «Εχω υποσχεθεί πολλές φορές στα παιδιά μου να μην μιλάω δημόσια για το διαζύγιο». Με αυτή τη φράση έκλεισε την πόρτα σε λεπτομέρειες που συχνά αποτελούν τροφή για τα μέσα, αλλά άφησε μια χαραμάδα για μια προσωπική εξομολόγηση.

«Ενα πράγμα θα μοιραστώ: όταν ταξιδεύεις στον κόσμο, συνειδητοποιείς ότι παντού οι άνθρωποι παλεύουν να παραμείνουν παντρεμένοι», σημείωσε.

Μετά τον χωρισμό, δήλωνε πως ήταν αποφασισμένος να μην ξανακάνει παιδιά και να ζήσει μόνος. «Αλλά μετά γνώρισα την καλύτερή μου φίλη και μου άρεσε να την φιλάω», είπε για τη σημερινή του σύζυγο, Ράιαν Σοχάγκιους, με την οποία απέκτησε δύο κόρες, την Κλεμεντάιν και την Ιντιάνα. Η ζωή, τελικά, είχε άλλα σχέδια για εκείνον.

Η ιστορία του Χοκ και της Θέρμαν είχε όλα τα στοιχεία ενός κινηματογραφικού ρομάντζου που κατέρρευσε μπροστά στα βλέμματα του κόσμου.

Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του «Gattaca», παντρεύτηκαν το 1998 και απέκτησαν δύο παιδιά, τη Μάγια και τον Λέβον.

Το 2005, η Θέρμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου, εν μέσω φημών ότι ο Χοκ είχε συνάψει σχέση με τη νταντά των παιδιών τους , την ίδια γυναίκα που τελικά παντρεύτηκε το 2008.

Η Θέρμαν συνέχισε τη ζωή της στο πλευρό του χρηματιστή Αρπάντ Μπουσόν, με τον οποίο απέκτησε την κόρη τους Λούνα, προτού και αυτή η σχέση ολοκληρωθεί το 2014.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News