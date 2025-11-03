Ο ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος συζητά με τον Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών

Την Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου, ο ιστορικός Βασίλης Παναγιωτόπουλος, ομότιμος διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, είναι ο επόμενος προσκεκλημένος του Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών. Η συνομιλία με τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο είναι η δεύτερη εκδήλωση του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων που συνδιοργανώνουν το Περιοδικό των Βιβλίων, The Books’ Journal, και το Ωδείο Αθηνών στους χώρους του Ωδείου.

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι η επιτομή του ήρεμου, μεθοδικού, ορθολογικού μελετητή. Μαθητής του Κ. Θ. Δημαρά, συνεργάτης του Σπύρου Ασδραχά και του Φίλιππου Ηλιού, συνδημιουργός της επιθεώρησης Τα Ιστορικά και διευθυντής ερευνών για πολλά χρόνια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και στη συνέχεια διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Ιδρύματος, έχει εμπνεύσει δεκάδες νεότερους μελετητές της ιστορίας.

Αενάως δημιουργικός, υπήρξε ο εμπνευστής και η ψυχή των Σεμιναρίων της Ερμούπολης, ενός από τα πιο δημιουργικά εργαστήρια τα καλοκαίρια στη Σύρο με τη συμμετοχή πλήθους σπουδαίων συναδέλφων του. Ασχολήθηκε για πολλά χρόνια με την οικονομική και κοινωνική ιστορία της νεότερης Ελλάδας, την ιστορία του υλικού βίου και των οικονομικών και κοινωνικών σχέσεων, ενώ κάπια από τα κορυφαία έργα του είναι συλλογικά, έγιναν με τη συνεισφορά ενός ολόκληρου κύκλου συνεργατών με κοινά ενδιαφέροντα και μέθοδο: η Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770 – 2000, καθώς και η τετράτομη έκδοση του αρχείου του Αλή Πασά που φυλάσσεται στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη. Διαφωτιστική για την προσέγγιση του κλίματος της ελληνικής μεταπολίτευσης είναι και η δίτομη έκδοση του έργου Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η εποχή του.

Ουσιαστικός, ταπεινός, χαλκέντερος, ταυτόχρονα για τη μεγάλη ιστορία και για λεπτομέρειες στο περιθώριό της, ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος είναι μια πνευματική προσωπικότητα πάντα σε κίνηση. Με αριστερή καταγωγή και πορεία, πολέμησε τα κλισέ της επιφανειακά ταξικής ιστορικής προσέγγισης στα πράγματα ενώ παρέμεινε εναργής σε όλες τις πολιτικοκοινωνικές κρίσεις που αντιμετώπισε η χώρα, προτείνοντας μακριά από κάθε είδους φανατισμό την ηρεμία και το διάλογο.

Η βραδιά διαλόγου και ιδεών στο Ωδείο Αθηνών είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.

Στον πρώτο κύκλο δημόσιων συζητήσεων, που άρχισε τον Οκτώβριο 2025 με τον Απόστολο Δοξιάδη, επίσης θα συμμετάσχουν:

Η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο βιολονίστας και μαέστρος Λεωνίδας Καβάκος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Στάθης Καλύβας, ο ομότιμος καθηγητής φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Δημητράκος, ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόσης Τάσιος.

Κι αυτοί είναι η Ελλάδα – Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών

Ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος συνομιλεί με τον Ηλία Κανέλλη

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, ώρα 7.30 μ.μ.

Ωδείο Αθηνών, Αίθουσα (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα)

Είσοδος ελεύθερη

Διοργάνωση: The Books’ Journal, σε συμπαραγωγή με το Ωδείο Αθηνών

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News