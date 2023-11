IDF: Θα σκοτώσουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία στη Γάζα

Οι ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τους ενόπλους της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, δήλωσε την Παρασκευή ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Ρίτσαρντ Χεχτ, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα του υπό πολιορκία θύλακα, νωρίτερα την ίδια ημέρα.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (…) θα τους σκοτώσουμε», τόνισε ο Χεχτ, σε δηλώσεις του προς τους εκπροσώπους του Τύπου.

Ο ίδιος παραδέχτηκε, πάντως, ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα». «Θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία» πρόσθεσε, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση ότι επιχειρεί μέσα από τα νοσηλευτήρια, προκειμένου να «κρύβεται» πίσω από τους πολίτες.

While the world sees neighborhoods with schools, hospitals, scout groups, children’s playgrounds and mosques, Hamas sees an opportunity to exploit.

Σύμφωνα με τη Χαμάς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν από το πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, το νοσοκομείο Αλ Σίφα, την Παρασκευή.

Το Ισραήλ είχε παραδεχθεί ότι έβαλε στο στόχαστρο ένα «κέντρο στρατιωτικής διοίκησης» των τρομοκρατών κοντά στο ίδιο νοσοκομείο, όπου θεωρεί πως βρίσκεται μία από τις εισόδους για το υπόγειο αρχηγείο της Χαμάς, και την Πέμπτη.

Συνολικά, οι άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου ανήλθαν στις 11.078, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Χαμάς. Κατά την ίδια πηγή, 4.506 εκ των θυμάτων ήταν παιδιά και 3.027 γυναίκες, ενώ 27.490 άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η ίδια πηγή γνωστοποίησε, επίσης, ότι 21 νοσοκομεία και 47 κέντρα υγείας έπαψαν να λειτουργούν.

Ground forces of the #IDF are closing in on Shifa Hospital and the Hamas headquarters that are located underneath the hospital in the center of Gaza city. LT.COL.(RES.) DR.Shay Har Zvi tells @benitalevin pic.twitter.com/0APHuARs8F

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) November 10, 2023