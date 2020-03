Ο Ηλίας Μόσιαλος εκπρόσωπος της κυβέρνησης σε διεθνείς οργανισμούς για τον κορονοϊό

Με απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο καθηγητής Ηλίας Μόσιαλος ορίζεται εκπρόσωπος της Ελληνικής Κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς για ζητήματα που αφορούν στον κορωνοϊό.

Ο Ηλίας Μόσιαλος γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1960 στη Δράμα. Εξελέγη βουλευτής το 2009 με το ΠΑΣΟΚ. Το 2011, στην κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου, είχε αναλάβει υπουργός Επικρατείας με καθήκοντα κυβερνητικού εκπροσώπου.

Ακαδημαϊκή καριέρα

Ο Ηλίας Μόσιαλος είναι καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του LSE Health στο London School of Economics and Political Science στο Λονδίνο, με σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και βιβλίων, επιμελητής πολλών επιστημονικών εκδόσεων και αρχισυντάκτης επιστημονικού περιοδικού. Εχει χρηματίσει σύμβουλος σε θέματα υγείας σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Βραβεύσεις

Μερικές από τις βραβεύσεις του είναι:

2002, 2007 Baxter Award από το European Health Management Association για την καλύτερη δημοσίευση στην πολιτική υγείας και διαχείρισης στην Ευρώπη.

2010 Andrija Stampar medal από το Association of Schools of Public Health in Europe (ASPHER) και το European Public Health Association (EUPHA) για τη συνεισφορά του στην ευρωπαϊκή δημόσια υγεία.

Πολιτική καριέρα

Διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Ρήγα Φεραίου και του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.

Εκλέχθηκε βουλευτής επικράτειας στις βουλευτικές εκλογές του 2009 με το ΠΑΣΟΚ.

Στις 16/6/2011 έγινε υπουργός Επικρατείας και κυβερνητικός εκπρόσωπος.