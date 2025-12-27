Ο ιμπεριαλισμός του NBA και το δίλημμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Ακουγόταν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά πλέον είναι επίσημο: το ΝΒΑ και η FIBA (διεθνής ομοσπονδία μπάσκετ) ετοιμάζουν μια νέα, πανευρωπαϊκή λίγκα μπάσκετ στα πρότυπα -και υπό τη σκέπη- του αμερικανικού πρωταθλήματος. Το μεγαλεπήβολο πρότζεκτ, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, συναντά σθεναρή αντίσταση από αθλητικούς φορείς, κυβερνήσεις και αξιωματούχους της ΕΕ, όμως δεν είναι από αυτά που η Ευρώπη μπορεί να απορρίψει χωρίς δεύτερη σκέψη. Το debate δεν αφορά μόνο το μπάσκετ, αλλά και το μοντέλο λειτουργίας της σύγχρονης βιομηχανίας αθλητικού θεάματος.

Το μπάσκετ είναι εξαιρετικά δημοφιλές σε πολλές χώρες της Ευρώπης, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόβλημα: δεν παράγει χρήμα. Τα οικονομικά του μεγέθη είναι «αστεία» σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του ποδοσφαίρου, και αυτό ισχύει τόσο για τις εθνικές λίγκες, όσο και για την πιο επιτυχημένη του διοργάνωση, την Euroleague. Δεν είναι λίγοι όσοι πιστεύουν ότι το NBA Europe, που βρίσκεται στα σκαριά, θα «απογειώσει» το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι απέναντι, οι πολέμιοι της ιδέας, φοβούνται ότι η εισβολή των Αμερικανών θα «στραγγαλίσει» τα εθνικά πρωταθλήματα και θα ποδοπατήσει τις θεμελιώδεις αξίες του ευρωπαϊκού αθλητισμού.

«Ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν υποστηρίζουμε το NBA Europe, είναι ότι τα κλειστά τουρνουά ωφελούν μόνο το μικρό ποσοστό των εμπορικά επιτυχημένων συλλόγων και προκαλούν σημαντική ζημιά στον αθλητισμό σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε στο POLITICO ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Παρότι η ΕΕ δεν διοικεί τα σπορ στην Ευρώπη, εποπτεύει την αγορά μέσα στην οποία αυτά λειτουργούν. «Εχουμε σαφές καθήκον να προστατεύουμε τον ελεύθερο ανταγωνισμό και τις ευρωπαϊκές αξίες, όπως η αλληλεγγύη και η δικαιοσύνη», τόνισε ο Επίτροπος Αθλητισμού, Γκλεν Μικάλεφ.

Η Euroleague είναι, ήδη, μια ημίκλειστη λίγκα – και έχει δεχθεί έντονη κριτική γι’ αυτό. Επιπλέον, οι Αμερικανοί διαβεβαιώνουν ότι η νέα διοργάνωση θα προσφέρει σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν σε πρωταθλήματα υπό την αιγίδα της FIBA τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τη συμμετοχή τους σε αυτή, είτε μέσω του Basketball Champions League (BCL) της FIBA, είτε μέσω ενός προκριματικού τουρνουά στο τέλος κάθε σεζόν. Υπόσχονται, επίσης, να διαθέτουν πόρους για τη διαρκή ανάπτυξη του οικοσυστήματος του ευρωπαϊκού μπάσκετ, υποστηρίζοντας οικονομικά τα εγχώρια πρωταθλήματα, τις ακαδημίες των ομάδων και τα υπάρχοντα προγράμματα του NBA και της FIBA για την ανάπτυξη ταλαντούχων παικτών, προπονητών και διαιτητών. Αλλά το μείζον ζήτημα είναι άλλο: ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ έχουν εντελώς διαφορετική κουλτούρα σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά σπορ.

Στο μοντέλο του ΝΒΑ, η επιχειρηματική διαχείριση έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι το ίδιο το παιχνίδι. Εκεί, το πρώτο μέλημα είναι οι αρένες να… κόβουν χρήμα, μάλιστα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Τη μεγαλύτερη εξουσία την έχουν οι μάνατζερ, όχι οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Εδώ, στην Ευρώπη, «το μπάσκετ βασίζεται στην ιστορία, την ταυτότητα και την κοινότητα. Οι οπαδοί δεν αποτελούν, απλώς, πελάτες μιας αγοράς. Είναι οι άνθρωποι που έχουν στηρίξει τους συλλόγους για δεκαετίες, από γενιά σε γενιά», όπως το έθεσε στο Politico ο CEO της Euroleague, Παούλιους Μοτεγιούνας.

Το εγχείρημα σχεδιάζεται σε μία περίοδο μεγάλων πολιτικών και εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει να υποτάξει τους Ευρωπαίους στην ατζέντα «Πρώτα η Αμερική». Αραγε, σκέφτεται και το ΝΒΑ με τον ίδιο τρόπο; «Τι θα γίνει με τη διακυβέρνηση και την οικονομική αξία;», διερωτήθηκε ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μπόγκνταν Ζντρογιέφσκι. Μήπως, τα τεράστια έσοδα που θα παράγονται στην Ευρώπη, θα διοχετεύονται συστηματικά σε εταιρείες συμμετοχών με έδρα τις ΗΠΑ; Με δεδομένο ότι το κόστος ενός franchise στο NBA Europe θα ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια έως ένα δισεκατομμύριο δολάρια, είναι πολύ πιθανό, το «πάνω χέρι» να το έχουν τα funds, αλλά και να υπάρχει έλλειμμα λογοδοσίας στη διακυβέρνηση. «Η συνεργασία μας πρέπει να είναι σύμπραξη, όχι εξαγορά», τόνισε ο Μοτιεγιούνας.

Οι φόβοι των Ευρωπαίων είναι μεγάλοι, αλλά και τα αναμενόμενα έσοδα για τους ιδιοκτήτες είναι πολλά. Οπως έγραψε το POLITICO, οι επαφές του κομισάριου του NBA, Ανταμ Σίλβερ, και του αναπληρωτή του, Μαρκ Τέιτουμ, με φημισμένους ευρωπαϊκούς συλλόγους έχουν ενισχύσει την πεποίθησή τους ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη δημιουργία της νέας λίγκας. Ακόμη και από επιχειρηματίες που σήμερα δεν δραστηριοποιούνται στο μπάσκετ, όπως ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν-Ζερμέν, Νάσερ αλ-Κελαϊφί.

Βεβαίως, οι Αμερικανοί συνάντησαν και σφοδρές αντιδράσεις. Σε συνεδρίαση των υπουργών Αθλητισμού της ΕΕ στις Βρυξέλλες τον περασμένο μήνα, αρκετές χώρες (η Ιταλία, η Γαλλία, η Σλοβενία και άλλες) τάχθηκαν κατά των σχεδίων του NBA. Η ισπανική La Liga τους τόνισε ότι το προτεινόμενο μοντέλο είναι αντίθετο με το ευρωπαϊκό αθλητικό σύστημα και τους προειδοποίησε ότι, εφόσον εφαρμοστεί, θα αντιμετωπίσει σθεναρή αντίσταση από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αθλητικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, τους διεμήνυσε πως δεν πρέπει να ξεχνούν ότι εδώ «οι αξίες προηγούνται των εμπορικών συμφερόντων».

Αλλά το ΝΒΑ είναι αποφασισμένο να συνεχίσει την επεκτατική του πολιτική, κι όχι μόνο στην Ευρώπη όπου περισσεύει το ταλέντο, το συναίσθημα και η λατρεία των οπαδών για τις ομάδες τους. Οπως δήλωσε ο Τέιτουμ μεταξύ σοβαρού και αστείου, «δεν υπάρχει ούτε μία (ήπειρος) που δεν θέλουμε να κατακτήσουμε. Αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την πώληση περίπου 10 franchise της Basketball Africa League, ενώ για την Ασία είπε ότι «αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για εμάς». Το 95% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Ενα μεγάλο μέρος του, σε χώρες όπου το μπάσκετ είναι το «νούμερο ένα», ή το δεύτερο δημοφιλέστερο άθλημα.

Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, το σχέδιο είναι να βρεθούν 10-12 μόνιμα franchise του NBA Europe, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Ωστόσο, ο γνωστός δημοσιογράφος του ESPN, Μπράιαν Γουίντχορστ, ο οποίος προ ημερών παρακολούθησε το ντέρμπι Παρτίζαν – Ερυθρού Αστέρα στην EuroLeague, δεν είναι αισιόδοξος για το πρότζεκτ του NBA Europe.

«Το NBA ξέρει καλά πώς να διασκεδάζει το κοινό, όμως οι άνθρωποι στην Ευρώπη δεν πηγαίνουν στους αγώνες για να διασκεδάσουν», ανέφερε στην εκπομπή Fullcourt Passport. «Πάνε επειδή οι πατεράδες και οι παππούδες τους ήταν οπαδοί μιας ομάδας. Δεν πωλούνται αναψυκτικά σε αυτά τα παιχνίδια… Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική νοοτροπία».

