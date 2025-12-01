Ο «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης) απειλεί: Και θα πάω Εξεταστική και θα τρέχουν πολλοί!

Ετοιμος να μιλήσει για όλους και για όλα εμφανίζεται τώρα ο Γιωργος Ξυλούρης | ΥοuTube// ΣΚΑΪ

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και με την προσωνυμία «Φραπές», από τους διαλόγους στις καταγραφές στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλώνει τώρα ότι και θα εμφανιστεί ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής (αφού στην πρώτη κλήση του βέβαια δεν πήγε επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής) και «θα τρέχουν πολλοί» από όσα είναι έτοιμος να πει…

«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε… μαραθώνιο», φέρεται να είπε ο Γιώργος Ξυλούρης σε φιλικό του πρόσωπο, δηλώνοντας πλέον πρόθυμος και καταθέσει στις 11 Δεκεμβρίου και να μιλήσει για όλους και για όλα, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

«Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή, γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους, για όλους», εμφανίζεται να λέει σύμφωνα με το Οpen, ο επονομαζόμενος «Φραπές».

Mόλις πριν από λίγες ημέρες η Νέα Δημοκρατία, διά του εισηγητή της στην Επιτροπή, Μακάριου Λαζαρίδη, ζήτησε την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, επιφυλασσόμενη ακόμη και για βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα σε περίπτωση νέας άρνησής του, κάτι που ζήτησαν μετ’ επιτάσεως από την αντιπολίτευση.

«Να κληθεί εκ νέου άμεσα για να μας καταθέσει και εκείνος τι γνωρίζει για τον κ. Αντωνόπουλο και το σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν δεν προσέλθει εκ νέου, θα σταλεί στον εισαγγελέα να κρίνουν θεσμικά για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας», είπε ο κ. Λαζαρίδης, συμπληρώνοντας πως «η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο που απομένει να είναι η βίαιη προσαγωγή του».

«Χασάπης»: Μία φορά κερδίσαμε και ήταν το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο

Την ίδια ώρα, ο έτερος μάρτυρας που σε αντίθεση με τον κ. Ξυλούρη, εμφανίστηκε προ ημερών ενώπιον της Εξεταστικής, Ανδρέας Στρατάκης (ευρύτερα γνωστός και ως «Χασάπης»), θέλησε να βάλει τέρμα στη συζήτηση (ή/και τον πολιτικό σχολιασμό) σχετικά με τα πολλαπλά κέρδη της οικογένειάς του σε τυχερά παίγνια του ΟΠΑΠ.

«Επειδή μετά την κατάθεσή μου και όσα με ρώτησαν στην Εξεταστική, αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο μια, δυο ή τρεις φορές, πολλοί διατυπώνουν υπονοούμενα για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα, ξεκαθαρίζω ότι: πρόσωπο της οικογένειάς μου, κέρδισε μια φορά και συγκεκριμένα το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, την Πρωτοχρονιά του 2017. Ηταν περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2017. Ολα νόμιμα και με τους φόρους που αναλογούν», δήλωσε ο «Χασάπης», διαμηνύοντας:

«Οποιος από δω και πέρα συνεχίζει να λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και να δείχνει εμένα και την οικογένειά μου, θα με βρει απέναντί του στη Δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη».

