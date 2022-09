Ο φάκελος των ΗΠΑ για τις μίζες Πούτιν σε ιταλικά κόμματα

Επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα (προς το παρόν) αλλά η Ιταλία εμπεριέχεται στον αμερικανικό φάκελο με τις χώρες στις οποίες το Κρεμλίνο επιδίωξε να αυξήσει την πολιτική του επιρροή, «συνδράμοντας» οικονομικά κόμματα και πολιτικούς. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει η La Repubblica σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της.

«Και δεν θα μπορούσε να μην περιλαμβάνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις που ανέπτυξε η Μόσχα τις τελευταίες δεκαετίες με σημαντικά κόμματα. Αλλωστε δεν αποτελεί μυστικό πως πολιτικές δυνάμεις όπως η Λέγκα ή το Κίνημα Πέντε Αστέρων εναντιώνονται ανοιχτά στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και στην αποστολή όπλων στην Ουκρανία», αναφέρει ο Πάολο Μαστρολίλι, ανταποκριτής της La Repubblica στις ΗΠΑ, γράφοντας για τη βόμβα που έπεσε στην ιταλική προεκλογική εκστρατεία, λιγότερο από δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές, και δεν αποκλείεται να εκραγεί σύντομα.

Το ότι η Ιταλία συγκαταλέγεται στον αμερικανικό φάκελο το επιβεβαίωσε στην ιταλική εφημερίδα «πολύ έγκυρη πηγή», με άμεση γνώση της κατάστασης, που συζήτησε την υπόθεση με την ηγεσία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Ενδέχεται η κυβέρνησή μας και οι υπηρεσίες πληροφοριών να μην έχουν ακόμη ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες, γιατί μετά την ανακοίνωση της Τρίτης, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να προχωρήσει βήμα βήμα, με βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες», σημειώνει ο ιταλός δημοσιογράφος.

Ωστόσο την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος τύπου του αμερικανικού υπ. Εξωτερικών, Νεντ Πράις, επιβεβαίωσε ότι «θα μοιραστούμε με τις σύμμαχες χώρες απόρρητες πληροφορίες που συλλέγονται για τις δραστηριότητες της Ρωσίας για τον επηρεασμό των πολιτικών διαδικασιών στις δημοκρατίες». Αυτό σημαίνει, οπότε, ότι εάν υπάρχουν ιταλοί πολιτικοί ή κόμματα που έλαβαν κάποιου είδους αρωγή από το Κρεμλίνο και παρέβησαν, ενδεχομένως, νόμους, αργά ή γρήγορα η Ρώμη θα ενημερωθεί σχετικά από τους Αμερικανούς. Το φλέγον ζήτημα, οπότε, είναι εάν αυτό θα συμβεί μετά ή πριν από τις εκλογές της 25ης Σεπτεμβρίου.

Η αμερικανική έκθεση συντάχθηκε από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, πιθανώς από ανώτερους αξιωματούχους που χαράσσουν την κυβερνητική γραμμή για την Ευρώπη και τη Ρωσία. Εμπεριέχει στοιχεία που συνέλεξαν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες αλλά και πληροφορίες από ανοιχτές πηγές (open source intelligence), όπως έχουν ήδη πει αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ σε ιταλούς ομολόγους τους. Ωστόσο δεν γίνεται να κοινοποιηθεί το πλήρες περιεχόμενό της, επειδή εμπεριέχει πολλά κεφάλαια που είναι διαβαθμισμένα ως απόρρητα.

Ο Πάολο Μαστρολίλι εξηγεί στο ρεπορτάζ του πως ο λόγος που η Ουάσιγκτον αποφάσισε να προβεί στην καταγγελία των μυστικών ρωσικών δραστηριοτήτων, είναι παρόμοιος με τον λόγο που την ώθησε να προβεί στον σταδιακό αποχαρακτηρισμό και την κοινοποίηση εκθέσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών για τους ελιγμούς των ρωσικών δυνάμεων πριν και μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία.

Τότε οι Αμερικανοί συμπέραναν ότι η καλύτερη στρατηγική ήταν να αποκαλύψουν στον κόσμο τις προθέσεις του Πούτιν, εάν όχι για να τον αποτρέψουν από τα σχέδιά του, τουλάχιστον για να συσπειρώσουν εναντίον του το δυνατόν περισσότερες χώρες, οι οποίες τώρα συνδράμουν τους Ουκρανούς, να απωθήσουν τα στρατεύματά του.

Οσον αφορά τη μυστική δράση του Κρεμλίνου στο εξωτερικό με στόχο την αύξηση της πολιτικής επιρροής του, τα τελευταία χρόνια οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ συγκέντρωσαν πλήθος στοιχείων. Κρατώντας τες, όμως, μυστικές δεν κατάφεραν να σταματήσουν τους Ρώσους. «Τώρα οπότε τις κοινοποιούν, και κυρίως τις μοιράζονται με τις πιο πληγείσες συμμαχικές χώρες, ούτως ώστε να μπορέσουν να αντιδράσουν και να φέρουν σε δύσκολη θέση τη Μόσχα για τις “κακόβουλες οικονομικές δραστηριότητές” της», συνοψίζει ο Μαστρολίλι.

«Θα αποκαλύπτουμε καθώς ανακαλύπτουμε»

Συνομιλώντας με τον ιταλό ανταποκριτή, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημείωσε πως «δεν θα υπεισέλθουμε σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ήμασταν ξεκάθαροι σχετικά με την ανησυχία μας για τις δραστηριότητες της Ρωσίας με στόχο τον επηρεασμό των δημοκρατικών διαδικασιών σε διάφορες χώρες του κόσμου, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ανησυχία μας για τη δραστηριότητα της Μόσχας υπό αυτή την έννοια δεν αφορά μία χώρα, αλλά έχει παγκόσμιο χαρακτήρα, καθώς συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις της ενάντια στις δημοκρατικές κοινωνίες».

Σκιαγραφώντας τη στρατηγική των ΗΠΑ σημείωσε πως «η μυστική άσκηση πολιτικής επιρροής από τη Ρωσία αντιπροσωπεύει μια σημαντική πρόκληση για τις ΗΠΑ και άλλες δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο. Εργαζόμαστε για να την αποκαλύπτουμε καθώς την ανακαλύπτουμε. Συνεργαζόμαστε, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, με τους συμμάχους και τους εταίρους μας σε όλο τον κόσμο, για να καταγγείλουμε τις ρωσικές απόπειρες άσκησης κακόβουλης επιρροής και να συνδράμουμε άλλες χώρες να αμυνθούν ενάντια σε αυτήν τη δραστηριότητα». Σχετικά με την κοινοποίηση ονομάτων (κομμάτων) και επωνύμων (πολιτικών), «δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες προς συζήτηση για συγκεκριμένες χώρες αναφορικά με αυτό το θέμα», είπε.

Με διακριτικό τρόπο οι λεπτομέρειες για τις χώρες

Και πρόκειται περί μιας «εκούσιας απόφασης», σημείωσε ο ίδιος ο Νεντ Πράις, γιατί το σημαντικό στην παρούσα φάση είναι η ανάδειξη της ρωσικής απειλής σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά όσον αφορά τις λεπτομέρειες για τις χώρες που εμπλέκονται στην υπόθεση, φαίνεται πως οι ΗΠΑ σκοπεύουν να συνεργαστούν με τον πλέον διακριτικό τρόπο.

Ωστόσο η προσοχή που δόθηκε στην υπόθεση από τον ιταλικό Τύπο και η αναταραχή που προκλήθηκε στην πολιτική σκηνή, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές, δεν πέρασαν απαρατήρητες στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Μάλιστα σύμφωνα με τον Μαστρολίλι «κάθε άλλο παρά ενοχλήθηκαν» οι Αμερικανοί από τον σάλο που προκλήθηκε. «Το θέμα δεν είναι η ιδεολογική αποστροφή προς το ένα ή το άλλο κόμμα, αλλά το να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τον κίνδυνο να εμπιστευτούν τη χώρα σε ηγέτες που μπορεί να εκβιαστούν από τον Πούτιν», εξηγεί. Και επί αυτού η La Repubblica δημοσιεύει ένα άλλο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ όσον αφορά τις πιθανές ύποπτες σχέσεις επιφανών πολιτικών και των κομμάτων τους με το Κρεμλίνο, του Ματέο Σαλβίνι, στην προκειμένη περίπτωση, και της ακροδεξιάς Λέγκας.

Λέγκα και Κίνημα 5 Αστέρων σε προηγούμενο διάβημα

Παρότι το πλήρες περιεχόμενο του αμερικανικού φακέλου παραμένει απόρρητο, «υπάρχει ένα έγγραφο που μοιάζει με φωτοτυπία» του διαβήματος που απέστειλε την περασμένη Τρίτη ο Αντόνι Μπλίνκεν σε τουλάχιστον 100 αμερικανικές πρεσβείες ανά τον κόσμο, με στόχο την ενημέρωσή τους για τη μυστική δράση του Κρεμλίνου. Πρόκειται την έκθεση «Covert Foreign Money», που συντάχθηκε από τη Συμμαχία για τη Διασφάλιση της Δημοκρατίας (Alliance for Securing Democracy) του Γερμανικού Ταμείου Μάρσαλ των ΗΠΑ» (German Marshall Fund of the United States) τον Αύγουστο του 2020, δηλαδή προς το τέλος της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.

«Εκτός από τα μέσα που έχουν μελετηθεί ευρέως, όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και η παραπληροφόρηση, αυταρχικά καθεστώτα όπως η Ρωσία και η Κίνα έχουν ξοδέψει πάνω από 300 εκατομμύρια δολάρια, παρεμβαίνοντας σε δημοκρατικές διαδικασίες περισσότερες από 100 φορές σε 33 χώρες την τελευταία δεκαετία», επισημαίνεται στην έκθεση στην οποία «η Λέγκα και η υπόθεση “Metropol” καταλαμβάνουν πολύ χώρο ενώ υπάρχει μνεία και στο Κίνημα 5 Αστέρων», αναφέρεται στο ρεπορτάζ.

