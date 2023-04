Ο Ερντογάν βράβευσε ΕΜΑΚ-ΕΚΑΒ: «Ηταν οι φίλοι μας τη μαύρη ημέρα» του φονικού σεισμού

Την ΕΜΑΚ, το ΕΚΑΒ καθώς και τον πρεσβευτή της Ελλάδας στην Τουρκία βράβευσε την Τρίτη ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για τη συμβολή τους, τις «θυσίες» ακόμα –όπως είπε–, στις προσπάθειες διάσωσης μετά τον ισχυρό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 50.000 ανθρώπους.

Σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στην Αγκυρα, ο Ερντογάν απένειμε τιμητικό μετάλλιο στον εκπρόσωπο της ελληνικής διασωστικής ομάδας, πυραγό Θωμά Κρικέλη, ο οποίος συνοδευόταν από τον έλληνα πρεσβευτή Χριστόδουλο Λάζαρη.

Presentation of Turkiye’s State Medal of Superior Sacrifice to the Greek Rescue Team via its representative Fire Chief Thomas Krikellis by President R. T. Erdoğan in the presence of the Ambassador of Greece to Turkiye Christodoulos Lazaris. pic.twitter.com/MouqYr3ZCz

