Ο Ερντογάν θυμήθηκε την… Τριπολιτσά αλλά ξέχασε τη Σμύρνη

Στη ρητορική της έντασης κατέφυγε για ακόμη μία φορά ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στην Αλωση της Τριπολιτσάς, με αφορμή τη συμπλήρωση 201 ετών από το ιστορικό γεγονός.

«Δεν ξεχάσαμε και δεν θα ξεχάσουμε τη σφαγή της Τριπολιτσάς, που έγινε στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, κατά την οποία χιλιάδες μουσουλμάνοι τούρκοι, αλβανοί αδελφοί μας και εβραίοι δολοφονήθηκαν βάναυσα και βάρβαρα», ανέφερε σε σχετική ανάρτησή του ο τούρκος πρόεδρος.

Δεν πάει, βέβαια, πολύς καιρός που ο Ερντογάν αναφέρθηκε σε άλλo ιστορικό γεγονός, στη Μικρασιατική Καταστροφή, όπου δεν τον απασχόλησε η σφαγή των πολιτών της Σμύρνης, για παράδειγμα, παρά ως απειλή κατά των «άπιστων» και «ποταπών» Ελλήνων.

Σε σχετική δήλωση είχε προβεί την περασμένη χρονιά και το υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος: «Εχουν περάσει 200 χρόνια από τότε που δεκάδες χιλιάδες Τούρκοι σφαγιάστηκαν βάναυσα και ανελέητα στην Τριπολιτσά. Αυτή η απάνθρωπη σφαγή είχε στόχο να μην επιβιώσει ούτε ένας Τούρκος στην Πελοπόννησο, και έτσι πέρασε στην ιστορία ως μαύρη κηλίδα».

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL

— Turkish MFA (@MFATurkiye) September 23, 2021