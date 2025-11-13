Ο Ερντογάν επιμένει στη λύση διχοτόμησης της Κύπρου – Συνάντηση με Ερχιουρμάν

H Αγκυρα θεωρεί πως ο πιο ρεαλιστικός τρόπος επίλυσης του Κυπριακού είναι η ύπαρξη δύο κρατών στο νησί, επανέλαβε ο Ταγίπ Ερντογάν, υποδεχόμενος τον νεοκλεγέντα ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος έχει δεσμευθεί να εξετάσει μια λύση υπέρ της ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζει διαχρονικά ο ΟΗΕ.

Ο τούρκος πρόεδρος πρόσθεσε πως οι συνομιλίες χωρίς ρεαλιστική βάση δεν έχουν κανένα νόημα και δεν θα αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα, ενώ υποστήριξε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θεωρεί λύση «τη μετατροπή των Τουρκοκυπρίων σε μειονότητα σε ένα εταιρικό κράτος που πλέον δεν υφίσταται».

Σημείωσε ότι η στάση της Αγκυρας στο Κυπριακό είναι «ξεκάθαρη» και αμετάβλητη, παρά τις επανειλημμένες διεθνείς προσπάθειες που επί δεκαετίες δεν έχουν οδηγήσει σε συνολική διευθέτηση.

«Η βάση για το άλυτο μέχρι σήμερα κυπριακό ζήτημα έγκειται στην απόρριψη από την ελληνοκυπριακή πλευρά της κυρίαρχης ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος των Τουρκοκυπρίων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν θέλει να μοιραστεί την πολιτική εξουσία ή την οικονομική ευημερία με τους Τούρκους στο νησί, και μάλιστα, δεν έχει ποτέ συμφωνήσει να το κάνει», υποστήριξε.

President Recep Tayyip Erdoğan met with President Tufan Erhürman of the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), who is paying his first foreign visit to Türkiye after having been elected as the TRNC President. pic.twitter.com/5qZlF2x3eW — Republic of Türkiye Directorate of Communications (@Communications) November 13, 2025

Ακολούθως αναφέρθηκε στον τουρκοκύπριο ηγέτη, λέγοντας πως θεωρεί «πολύ εύστοχο το γεγονός ότι ο Ερχιουρμάν τόνισε στα μηνύματά του προς την ελληνοκυπριακή πλευρά ότι δεν θα υπάρξουν παραχωρήσεις όσον αφορά την κυρίαρχη ισότητα των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με τον «Πολίτη» της Κύπρου.

Ο Ερντογάν ανέφερε, επίσης, ότι «οι πολιτικές και διπλωματικές μας προσπάθειες θα συνεχιστούν σε συντονισμό για να διασφαλίσουμε την ορθή εκπροσώπηση της ΤΔΒΚ στη διεθνή σκηνή», συμπληρώνοντας ότι «ως πατρίδα και εγγυήτρια δύναμη, δεν θα εγκαταλείψουμε ποτέ τον τουρκοκυπριακό λαό στο μέλλον».

Ο Ερχιουρμάν, που επιδιώκει την επανεκκίνηση των επίσημων διαπραγματεύσεων, υπογράμμισε ότι τα προηγούμενα μοντέλα που δοκιμάστηκαν «δεν οδήγησαν πουθενά» και πως όλα τα μέρη πρέπει να «αντλήσουν τα ανάλογα διδάγματα».

Ο ίδιος επισήμανε ότι ο τουρκοκυπριακός λαός αποτελεί έναν από τους «δύο ιδρυτικούς εταίρους» του νησιού και ότι το καθεστώς αυτό «δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση ή παζάρια». Τόνισε ότι οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν κυριαρχικά δικαιώματα σε ολόκληρη την Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών πόρων.

Είπε ακόμη ότι η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και ΤΔΒΚ αποτελεί «μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητές» του, όχι μόνο λόγω των στενών δεσμών των δύο πλευρών, αλλά και επειδή -όπως τόνισε- ο ρόλος της Τουρκίας ως εγγυήτριας δύναμης προσφέρει ασφάλεια στους Τουρκοκυπρίους.

Ο Ερχιουρμάν υπογράμμισε ότι ο στόχος της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην περιοχή, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε λύση που αγνοεί την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους «δεν πρόκειται να υπηρετήσει τη σταθερότητα και τη μακροχρόνια ειρήνη».

Τέλος, αναφέρθηκε στα τέσσερα σημεία που έθεσε ως προϋπόθεση για επανέναρξη των συνομιλιών, λέγοντας ότι «θα διαπραγματευτούμε όχι για χάρη της διαπραγμάτευσης, αλλά για χάρη μιας λύσης».

