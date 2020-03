Ο Ερντογάν «ανακάλυψε» δύο νεκρούς μετανάστες στον Εβρο – «fake news» λέει ο Πέτσας

Παράλληλα με την κρίση στον Εβρο, η Τουρκία διεξάγει και έναν πόλεμο προπαγάνδας, με πρωταγωνιστή μάλιστα τον ίδιο τον Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατά τα φαινόμενα δεν έχει κανένα πρόβλημα να ψεύδεται ανερυθρίαστα και δημοσίως.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας μίλησε στην Αγκυρα σε συνέντευξη Τύπου, έχοντας μάλιστα στο πλευρό του τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Μπόικο Μπορίσοφ, η χώρα του οποίου υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα ανάλογα με την Ελλάδα με τις ροές των προσφύγων και των παράτυπων μεταναστών.

Ο Ερντογάν πρώτα κατηγόρησε την ΕΕ: «Μιλάμε μαζί τους, μας λένε: “Θα σας στείλουμε ένα δισεκατομμύριο ευρώ”. Ποιον προσπαθείτε να ξεγελάσετε; (…) Δεν θέλουμε πλέον αυτά τα χρήματα» δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στην Αγκυρα που παραχώρησε με τον τον πρωθυπουργό της Βουλγαρίας.

Ακολούθως, σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολή, ο Ερντογάν κατηγόρησε τις ελληνικές αρχές ότι σκότωσαν δύο μετανάστες. «Σήμερα, έλληνες στρατιώτες σκότωσαν δύο μετανάστες και τραυμάτισαν άλλον ένα σοβαρά» είπε.

Αμεση ήταν η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Στέλιου Πέτσα, ο οποίος κατηγόρησε δημοσίως τον τούρκο πρόεδρο ότι ψεύδεται.

«Κανείς πυροβολισμός δεν υπήρξε από τις ελληνικές συνοριακές δυνάμεις απέναντι σε άτομα που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στην Ελλάδα. Οτιδήποτε άλλο, δεν συνιστά παρά χυδαία και σκόπιμη παραπληροφόρηση: Ψευδείς ειδήσεις», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter o κ. Πέτσας.

No shots have been fired by Greek border forces against any individuals attempting to enter Greece illegally. The contrary amounts to no more than gross and deliberate misinformation: Fake News.#fakenews #fakeTurkishPropaganda

