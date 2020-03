Ο εκνευρισμένος Ερντογάν μιλά για πέντε νεκρούς στον Εβρο: «Δεν θέλω ούτε να τον βλέπω» τον Μητσοτάκη!

Αν και επί του πεδίου (στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο) φαίνεται να προχωρά σε κάποιες κινήσεις εκτόνωσης της κατάστασης, με τον αριθμό των προσφύγων/μεταναστών να είναι αισθητά μειωμένος, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εμφανίστηκε εκ νέου επιθετικός έναντι της «κακιάς» Ελλάδας που δεν αφήνει χιλιάδες ανθρώπους να περάσουν στην Ευρώπη.

Σε συνομιλία του με εκπροσώπους του Τύπου στο αεροσκάφος με το οποίο επέστρεψε από τη Μόσχα (όπου συναντήθηκε με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν), επέκρινε τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ανεβάζοντας μάλιστα σε πέντε τον αριθμό των «νεκρών προσφύγων» από ελληνικά πυρά.

Πιστός στην ανθελληνική του προπαγάνδα και τα fake news με τα οποία προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι ο υπαίτιος της ανθρωπιστικής κρίσης στον Εβρο είναι η Ελλάδα, ο τούρκος πρόεδρος επανέλαβε ότι οι πύλες εξόδου για τους πρόσφυγες/μετανάστες θα μείνουν ανοικτές από την Τουρκία, λέγοντας συγκεκριμένα:

«Η Ελλάδα καταδιώκει τους πρόσφυγες. Οι πόρτες μας δεν κλείνουν και δεν θα συζητήσουμε άλλο αυτό το θέμα. Οι Ελληνες έχουν σκοτώσει τουλάχιστον πέντε άτομα στα σύνορα, με βάση όσα ξέρω ως τώρα. Επιπρόσθετα, βουλιάζουν βάρκες και η προσεγγισή τους είναι βίαιη. Οι πρόσφυγες θα πάνε όσο πιο μακριά μπορούν, δεν τους υποχρεώνουμε να φύγουν από τη χώρα μας».

Από τις δηλώσεις Ερντογάν δεν έλειψε (για μία ακόμη φορά) η αναφορά επί προσωπικού στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο όπως είπε, δεν θέλει ούτε να τον βλέπει μπροστά του!

«Τα σύνορά μας δεν θα κλείσουν. Ο βούλγαρος πρωθυπουργός Μπορίσοφ ζήτησε να συναντηθούμε στη Σόφια και να προσκαλέσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Την ημέρα που το πρότεινε, σημειώθηκαν δυο θάνατοι στα σύνορα. Δεν θέλω να βρεθώ στον ίδιο χώρο και να βρεθώ στην ίδια φωτογραφία με εκείνον. Προσπάθησαν αρκετά να με πείσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αυτά τα πράγματα δε είναι τόσο απλά. Πολιτικοί σαν αυτόν, πρέπει να γνωρίζουν πως οι ανθρώπινες ζωές δεν είναι τόσο φτηνές», είπε έντονα ενοχλημένος από τη στάση των ελληνικών αρχών έναντι της τουρκικής «πολιορκίας» των συνόρων με «όπλο» τους εξαθλιωμένους μετανάστες που εξαπάτησε η Αγκυρα με ψεύτικες και σκόπιμες υποσχέσεις για ανοικτά σύνορα και πέρασμα στην Ευρώπη.

Το ίδιο επικριτικός ήταν ο πρόεδρος της Τουρκίας και για την Ευρωπαϊκή Ενωση που -με εξαίρεση τη Γερμανία και την Ισπανία- βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ελλάδας.

«Δυστυχώς», είπε, «η Δύση μας αντιμετωπίζει διαφορετικά. Υποσχέθηκαν άμεσα στην Ελλάδα 700 εκατομμύρια ευρώ. Είπαν πως θα τους στείλουν τώρα 350 εκατομμύρια και άλλα 350 αργότερα. Η καγκελάριος Μέρκελ είπε σε εμάς για 25 εκατομμύρια και δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα. [Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου] Σαρλ Μισέλ και [η πρόεδρος της Κομισιόν] Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσαν κάποιες υποσχέσεις. Εκαναν και συναντήσεις με υπουργούς μας, θα δούμε το αποτέλεσμα».

Στον Εβρο εν τω μεταξύ εμφανής ήταν -σύμφωνα με ανταποκριτές ελληνικών και ξένων μέσων ενημέρωσης- η μεγάλη μείωση του πληθυσμού των μεταναστών που παρέμενε συγκεντρωμένος στα σύνορα με την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ανταποκρίτριας της ΕΡΤ Αριάνας Φερεντίνου, οι τουρκικές αρχές έκλεισαν -παρά τις δηλώσεις Ερντογάν περί ανοικτών θυρών- τη συνοριακή πύλη του Παζάρκουλε στην Αδριανούπολη, κάτι που αν τελικά επιβεβαιωθεί, σηματοδοτεί αλλαγή τακτικής από την Αγκυρα.

Πληροφορίες ξένων ανταποκριτών αναφέρουν μάλιστα ότι οι τουρκικές αρχές ενημερώνουν τους συγκεντρωμένους ότι το συνοριακό πέρασμα έχει κλείσει και ότι θα έρθουν λεωφορεία για να τους μεταφέρουν πίσω στην Κωνσταντινούπολη, από όπου και θα μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους.

Ανταποκρίτρια της Deutsche Welle στην περιοχή μεταδίδει ότι η συνοριογραμμή έχει ήδη αδειάσει από πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ αστυνομική πηγή ενημέρωσε τους εκπροσώπους του Τύπου ότι οι συγκεντρωμένοι έχουν αποχωρήσει από το Παζάρκουλε με λεωφορεία.

Η ανταποκρίτρια της DW Ιουλία Χαν παραθέτει φωτογραφίες στο Twitter από σημείο στα σύνορα γεμάτο κόσμο πριν από αρκετές ώρες, το οποίο -κατά δήλωσή της- πλέον έχει αδεάσει τελείως, αν και όπως παραδέχεται, είναι δύσκολο να έχει κάποιος συνολική εικόνα της κατάστασης στην περιοχή.

