Ο εφιάλτης του κορονοϊού επέστρεψε για τον Μπόρις Τζόνσον

Ο Μπόρις Τζόνσον είδε ξανά τον κορονοϊό να του χτυπάει την πόρτα. Οχι με τον τρόπο που τη χτύπησε την περασμένη άνοιξη και τον έστειλε στην Εντατική του Νοσοκομείου «Σεντ Τόμας», αλλά και πάλι ο εφιάλτης επέστρεψε. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας τέθηκε σε καραντίνα, καθώς ήρθε σε επαφή με βουλευτή ο οποίος βγήκε θετικός σε τεστ για κορονοϊό, σε μια εξέλιξη που αποδεικνύει ότι η πανδημία της Covid-19 συνεχίζει να στοιχειώνει την Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Τζόνσον βέβαια είπε ότι αισθάνεται «καλύτερα από ποτέ» και ότι δεν θα σταματήσει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής του απομόνωσης, αλλά η χώρα του θρηνεί πια περισσότερους από 50.000 νεκρούς από τον κορονοϊό και βυθίζεται σε μια τρομακτική ύφεση λόγω του αναγκαστικού lockdown.

Την περασμένη Πέμπτη, ο Τζόνσον είχε συνάντηση 35 λεπτών με ομάδα βουλευτών των Συντηρητικών, συμπεριλαμβανομένου και του Λι Αντερσον, ο οποίος λίγο αργότερα διαγνώστηκε θετικός στην Covid-19.

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι ήρθε σε επαφή με κρούσμα, ωστόσο σε ανάρτησή του στο Twitter εξήγησε πως δεν έχει κανένα σύμπτωμα και θα συνεχίσει να εργάζεται, από το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Σήμερα ειδοποιήθηκα από την επιτροπή του Εθνικού Συστήματος Υγείας ότι πρέπει να απομονωθώ, καθώς ήρθα σε επαφή με κάποιον που έδειξε θετικός στον COVID-19. Δεν έχω συμπτώματα, αλλά ακολουθώ τους κανόνες και θα δουλέψω από το Νο 10 καθώς θα συνεχίζω να ηγούμαι της προσπάθειας της κυβέρνησης κατά της πανδημίας», ανέφερε στην ανάρτησή του, εμφανιζόμενος ξανά στον βρετανικό λαό με casual ντύσιμο, επιμελώς ατημέλητος.

Hi folks, I’ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.

I’m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz

