Ο Δούκας «απαντά» από το Ρίο ντε Τζανέιρο στον Ανδρουλάκη: Εξι προτάσεις για το ΠΑΣΟΚ

Μπορεί ο δήμαρχος της Αθήνας, Χάρης Δούκας, να βρίσκεται στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, ως ομιλητής στο Παγκόσμιο Συνέδριο Δημάρχων του Δικτύου Πόλεων C40 και να μη συμμετείχε το μεσημέρι της Δευτέρας (03.11) στην κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά βρήκε χρόνο ουσιαστικά να «απαντήσει» στα όσα δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Δούκας σε επιστολή του καταθέτει έξι προτάσεις για το προς τα πού πρέπει να κινηθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και φαίνεται ότι δεν συμμερίζεται διόλου την έκκληση του κ. Ανδρουλάκη για εμφάνιση μίας «κοινής εικόνας» των κορυφαίων στελεχών του κόμματος. Αλλωστε σε αυτήν επισημαίνει ότι «η διαφορετική άποψη είναι πλούτος και πρέπει με διάλογο να συντίθεται, και όχι να αντιμετωπίζεται με καχυποψία».

Ζητά το συνέδριο να γίνει τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο, με τον κ. Ανδρουλάκη να έχει ανακοινώσει ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του α’ τριμήνου του 2026. Υποστηρίζει ότι θα πρέπει να είναι ένα «Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή, με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες και όχι ένα Συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών».

Προσθέτει ακόμη ότι ο ίδιος δεν αμφισβητεί τις προθέσεις της ηγεσίας του κόμματος, αλλά «επιβάλλεται να υπάρξει μια σαφής πολιτική διαχωριστική γραμμή. Είμαστε διαφορετικοί πολιτικά από την ηγεσία και τις επιλογές της ΝΔ. Με συνείδηση των αρχών και των αξιών της προοδευτικής παράταξης. Η — αναγκαία λόγω της κρίσης την περασμένη δεκαετία — συνύπαρξη στην κυβέρνηση με τη ΝΔ, έχει δημιουργήσει φαινόμενα αποϊδεολογικοποίησης και σύγχυσης».

Οσο για τις «έξι καθαρές προτάσεις για την πορεία του ΠΑΣΟΚ», αυτές είναι οι ακόλουθες:

«1. Στο προσκήνιο το περιεχόμενο της προοδευτικής διακυβέρνησης.

2. Χρειάζεται να αφουγκραζόμαστε αποτελεσματικά την κοινωνία, τους πολίτες.

3. Θεωρώ αναγκαία τη στρατηγική επιλογή για άρνηση κάθε κυβερνητικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.

4. Ο διάλογος με τα άλλα προοδευτικά κόμματα ήταν πάντα στρατηγική επιλογή μας.

5. Το ΠΑΣΟΚ είναι πάντα ένα βαθιά πατριωτικό κόμμα.

6. ΠΑΣΟΚ με ομοψυχία, χωρίς διαχωρισμούς».

