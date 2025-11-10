Ο Δένδιας στην Κύπρο: Στο επίκεντρο ο στρατιωτικός συντονισμός Αθήνας-Λευκωσίας

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποίησε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας, εν μέσω ενός ιδιαίτερα φορτισμένου γεωπολιτικού περιβάλλοντος, όπου οι ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο μεταβάλλονται με ταχύτητα

Ο ίδιος ο υπουργός τη χαρακτήρισε «ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις για μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη, αλλά εξαιρετικά πολύπλοκη γεωπολιτική κατάσταση», τονίζοντας παράλληλα πως ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω εμβάθυνση συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου με επίκεντρο τον ευρωπαϊκό κανονισμό SAFE.

Εναν κανονισμό με αυστηρό χρονοδιάγραμμα, που μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών.

Ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον Κύπριο υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα.

Μετά την τελετή υποδοχής στο υπουργείο Αμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, οι δύο υπουργοί είχαν αρχικά κατ’ ιδίαν συνομιλία, πριν ακολουθήσει ευρύτερη συζήτηση ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν η διμερής αμυντική συνεργασία, η αξιοποίηση τριμερών και πολυμερών σχημάτων με άλλες χώρες της περιοχής και η προετοιμασία ενόψει της κυπριακής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Ελλάδα και Κύπρος επεξεργάζονται κοινές πρωτοβουλίες με στόχο τη σταθερότητα, τη συνεννόηση και την ενίσχυση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ειδική αναφορά έγινε στον κανονισμό SAFE, ο οποίος σχετίζεται με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τη χρηματοδότηση έργων στρατηγικής σημασίας.

Μετά και το πρόσφατο περιστατικό στη Δένεια, Δένδιας και Πάλμας επανέλαβαν ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα δεν μπορεί να συζητηθεί όσο συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες και την επιθετική στάση απέναντι σε κράτος-μέλος της ΕΕ.

Σχολιάζοντας το ενδεχόμενο ένταξης της Τουρκίας στο SAFE, ο έλληνας υπουργός σημείωσε πως τόσο ο ίδιος όσο και ο κύπριος ομόλογός του είναι «από τους λίγους στην Ευρώπη που έχουν διαβάσει από την αρχή ως το τέλος» τον κανονισμό, χαρακτηρίζοντάς τον «εξαιρετικά πολύπλοκο, γραμμένο με γλώσσα της γραφειοκρατίας των Βρυξελλών».

Υπογράμμισε όμως ότι πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες υπάρχουν θεμελιώδεις αξιακές αρχές που δεσμεύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταξύ των οποίων η ομοφωνία στις αποφάσεις για συμβάσεις με τρίτες χώρες.

«Εάν κάποιος απειλεί την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να συμμετέχει στο μηχανισμό αντιμετώπισης αυτής της επιθετικότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον οποίο ευχαρίστησε για τη σταθερή φιλοξενία κάθε φορά που επισκέπτεται την Κύπρο.

Τόνισε ότι οι επαφές αυτές του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται καλύτερα την πολυπλοκότητα της κατάστασης στο νησί, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία της πρόσφατης εκλογής νέου ηγέτη στην τουρκοκυπριακή κοινότητα, υπογραμμίζοντας ότι ενδιαφέρεται να ακούσει την άποψη της Λευκωσίας για τις εξελίξεις.

Ο ελληνας υπουργός μίλησε ακόμη για την ισχυρή σχέση που έχει αναπτύξει με τον Βασίλη Πάλμα και για τον κοινό στόχο ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της αμυντικής βιομηχανίας. Παράλληλα, χαρακτήρισε την επικείμενη κυπριακή προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ «τεράστια ευκαιρία» για τις δύο χώρες, επισημαίνοντας ότι η Αθήνα προσβλέπει σε ακόμη βαθύτερη συνεργασία.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ξεκάθαρο μήνυμα: Ελλάδα και Κύπρος κινούνται πλέον σε κοινή γραμμή, θέτοντας στο επίκεντρο την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών σε μια περιοχή όπου οι εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για εφησυχασμό.

