Ο Μπρους Γουίλις για τον «ψηφιακό κλώνο» του: δεν με ρώτησαν

Την ώρα που η τακτική του deepfake και των εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης εισέρχεται ολοένα και περισσότερο στη βιομηχανία της θεάματος και της εικόνας, ο ατζέντης του Μπρους Γουίλις διαψεύδει στο βρετανικό δίκτυο BBC τις αναφορές ότι ο χολιγουντιανός σταρ πούλησε τα δικαιώματα χρήσης του προσώπου του σε μια αμερικανική εταιρεία, με το όνομα Deepcake.

Το αρχικό ρεπορτάζ για τη συμφωνία μεταξύ του Μπρους Γουίλις και της Deepcake ήταν από τη βρετανική εφημερίδα Daily Mail και αργότερα αναπαράχθηκε από την επίσης βρετανική Daily Telegraph αλλά και πολλά διεθνή ΜΜΕ.

Τον περασμένο Μάρτιο ο Γουίλις είχε συγκλονίσει τον χώρο του θεάματος καθώς ανακοίνωσε ότι πρόκειται να αποσυρθεί επειδή διαγνώστηκε με αφασία, μία εγκεφαλική ασθένεια που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία κατανόησης ή παραγωγής γραπτού ή προφορικού λόγου, χωρίς ωστόσο να επηρεάζει τη νοημοσύνη. Και όπως επεσήμανε το BBC, η χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης σε deepfake βίντεο, στη δημιουργία δηλαδή ρεαλιστικών ταινιών μέσω ψηφιακής τεχνολογίας επόμενης γενιάς, θα μπορούσε να δώσει σε ηθοποιούς που δεν μπορούν πλέον να δουλέψουν μια δεύτερη (εικονική) καριέρα.

Το διαφημιστικό δημιουργήθηκε από την Deepcake, η οποία όπως τονίστηκε δούλεψε σε συνεργασία με την ομάδα του ηθοποιού.

Russian firm Deepcake used an authorized deepfake of the Bruce Willis in the commercial for telecoms company Megafon. The company uses an artificial neural network to impose Willis' image onto the face of a Russian actor pic.twitter.com/7bizoLsk2S

— Reuters (@Reuters) September 22, 2021