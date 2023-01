Ο Μπλίνκεν στο Πεκίνο τον Φεβρουάριο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Αντονι Μπλίνκεν θα μεταβεί στο Πεκίνο για να συναντήσει τον νέο υπουργό Εξωτερικών της Κίνας, Τσιν Γκανγκ, ο οποίος, ως γνωστόν, είναι κατά κάποιον τρόπο… Αμερικανός και αυτός, αφού υπηρέτησε ως πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον την τελευταία διετία, γνωρίζει τον αμερικανικό τρόπο σκέψης και αισθάνεται πολύ άνετα φορώντας καουμπόικο καπέλο μπροστά στις κάμερες.

Το επικείμενο ταξίδι του επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαιώθηκε, κάτι που σημαίνει ότι πολύ γρήγορα καρποφόρησε η υπόσχεση περί «ανοιχτού διαύλου επικοινωνίας», την οποία είχαν αμοιβαίως δώσει οι Τζο Μπάινετν και Σι Τζινπίνγκ τον περασμένο Νοέμβριο στο Μπαλί της Ινδονησίας, στη Σύνοδο των G20. Τα πράγματα τρέχουν λοιπόν, άρα και οι δύο πλευρές επείγονται για διευθέτηση των πολλών και σοβαρών εκκρεμοτήτων.

Οι συνομιλίες μεταξύ του Μπλίνκεν και του Γκανγκ προγραμματίστηκαν για το διήμερο 5 και 6 Φεβρουαρίου. Η συμφωνημένη ατζέντα θα είναι ένα γερό κρας τεστ της αντοχής των σινοαμερικανικών σχέσεων υπό τις παρούσες συνθήκες. Δηλαδή, θα συζητηθεί κατά πόσον υπάρχει περιθώριο βελτίωσης διά συμβιβασμών στα μείζονα ζητήματα: στο θέμα της Ταϊβάν, στο εμπορικό κομμάτι (το λεγόμενο και «εμπορικός πόλεμος»), στις καταγγελίες των ΗΠΑ περί παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κ.ά.

Η συνάντηση των δύο υπουργών Εξωτερικών έρχεται ως συνέχεια μιας από τις τελευταίες επαφές που είχε ο Γκανγκ στην Ουάσινγκτον τον περασμένο Δεκέμβριο, ως πρεσβευτής ακόμη. Οπως ο ίδιος είχε ανακοινώσει τότε μέσω Twitter, συνομίλησε με την υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γιέλεν στη βάση όσων συμφώνησαν οι Μπάιντεν και Σι, δηλαδή «για διμερή και πολυμερή οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».

I met with @SecYellen today. We had an in-depth exchanges on the implementation of the important common understandings our two presidents have reached in their Bali meeting as well as bilateral and multilateral economic and financial issues of common concern. pic.twitter.com/XScBYOW0Oj

— Qin Gang 秦刚 (@AmbQinGang) December 15, 2022