Ο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν υποβάλλεται σε ακτινοθεραπεία στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του καρκίνου του προστάτη με τον οποίο έχει διαγνωστεί, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του. Υποβάλλεται επίσης σε ειδική ορμονοθεραπεία.

Σύμφωνα με πηγή του NBC News, η ακτινοθεραπεία αναμένεται να διαρκέσει πέντε εβδομάδες και σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην θεραπευτική προσέγγιση.

Η νόσος του Μπάιντεν – επιθετικός προχωρημένος καρκίνος του προστάτη, με μεταστάσεις στα οστά – γνωστοποιήθηκε τον περασμένο. Η διάγνωση προέκυψε έπειτα από ουρολογικά συμπτώματα που οδήγησαν τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ στους γιατρούς.

«Αν και πρόκειται για πιο επιθετική μορφή της νόσου, ο καρκίνος φαίνεται να είναι ευαίσθητος στις ορμόνες, γεγονός που επιτρέπει την αποτελεσματική αντιμετώπισή του», ανέφερε τότε η σχετική ανακοίνωση από το γραφείο του.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του Μπάιντεν δήλωσε ότι ο πρώην πρόεδρος ανταποκρίνεται καλά στη θεραπεία, όπως μετέδωσε το CBS, ενώ άλλη πηγή ανέφερε ότι η ακτινοθεραπεία ξεκίνησε «πριν από μερικές εβδομάδες» στη Φιλαδέλφεια.

Ο Μπάιντεν αποχώρησε από το αξίωμά του τον Ιανουάριο, ως ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ.

Για πολλά χρόνια, ο Μπάιντεν υπήρξε υποστηρικτής της έρευνας για τον καρκίνο. Το 2022, μαζί με τη σύζυγό του Τζιλ Μπάιντεν, επανεκκίνησαν την πρωτοβουλία «Cancer Moonshot», με στόχο τον συντονισμό ερευνητικών προσπαθειών για την πρόληψη περισσότερων από τέσσερα εκατομμύρια θανάτων από καρκίνο έως το 2047.

Ο Μπάιντεν έχασε τον μεγαλύτερο γιο του, Μπο Μπάιντεν, από καρκίνο στον εγκέφαλο το 2015. Εχει επίσης υποβληθεί σε χειρουργική θεραπεία για καρκίνο του δέρματος δύο φορές — το 2023 και το 2025.

