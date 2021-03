Ο Μπάιντεν σκοντάφτει, οι πολιτικές του όχι…

Οι εχθροί του Τζο Μπάιντεν μπορεί να χάρηκαν με το τριπλό παραπάτημά του στα σκαλοπάτια του προεδρικού αεροπλάνου, όμως αυτό είναι και το μοναδικό «φάουλ» που έχουν να του προσάψουν – ένα σκουντούφλημα, δεν έγινε δα και τίποτε τρομερό.

Μπορεί να φωνάζουν ότι είναι πολύ γέρος για να κυβερνήσει τις ΗΠΑ, ωστόσο τι να πουν για το μεγάλο του επίτευγμα, ότι κατάφερε μέσα σε μόλις 50 ημέρες προεδρίας να εμβολιάσει 100 εκατομμύρια Αμερικανούς! Επ’ αυτού ούτε λέξη… Διότι ήταν «δόσεις ελπίδας» αυτές, ακριβώς όπως το είπε ο πρόεδρος.

Οσον αφορά το περιστατικό του Air Force One, η συντάκτρια των λονδρέζικων Times Σάρα Μπάξτερ γράφει ότι το εκμεταλλεύτηκε αμέσως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και του «ευχήθηκε καλή υγεία». Επισημαίνει ότι νωρίτερα ο Μπάιντεν τον αποκάλεσε «δολοφόνο», ότι ο Πούτιν παρεξηγήθηκε και έτσι ίσως να αντέδρασε σκωπτικά.

Ωστόσο σημασία έχει, γράφει, ότι τις αιτιάσεις των ρωσικών ΜΜΕ –περί ανοίας του Μπάιντεν– τις ενστερνίστηκε αμέσως ο Τραμπ Τζούνιορ και τις αναπαρήγαγε μέσω Twitter. Δείχνει πολλά αυτό.

Η συντάκτρια των Times δεν παραβλέπει τις «γκάφες», όπως τις χαρακτηρίζει, που έχει διαπράξει ο Μπάιντεν με το καλημέρα στον Λευκό Οίκο. Μάλιστα, ξέχασε το όνομα του υπουργού του της Αμυνας και αποκάλεσε την Κάμαλα «πρόεδρο Χάρις». Ομως άλλο πράγμα είναι τα σαρδάμ και άλλο η άνοια, αυτά τα λάθη δεν είναι δυνατόν να λογαριάζονται σαν αποδείξεις καμένων εγκεφαλικών κυττάρων και νοητικής παρακμής. Αλλού θα κριθεί το παιχνίδι.

Μετά την πανδημία, το πρώτο πεδίο που θα παράσχει αποδείξεις πολιτικής καταλληλότητας είναι η οικονομία. Πολλοί είναι οι οικονομολόγοι που ήδη προβλέπουν άλμα στην ανάπτυξη μέσω της εκτόξευσης της κατανάλωσης που θα κάνουν οι Αμερικανοί μόλις ανακτήσουν την κανονικότητα στη ζωή τους.

Την περασμένη εβδομάδα η Goldman Sachs προέβλεψε ότι η οικονομία των ΗΠΑ θα αυξηθεί 8% εφέτος, με παράλληλη μείωση της ανεργίας στο 4% (από το 6,5%). Και ο επόμενος χρόνος θα είναι ακόμη καλύτερος: το 2022 η ανεργία θα περιοριστεί στο 3,5%.

Προς το παρόν ο πρόεδρος είναι συνεπής μεταρρυθμιστής χωρίς να κάνει θόρυβο γύρω του, κάτι που συμφέρει το Δημοκρατικό Κόμμα και το παραδέχονται και οι Ρεπουμπλικανοί όπως ο τεξανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, που στη διοίκηση Μπάιντεν είδε «ριζοσπαστισμό πίσω από τη φαινομενική πλήξη». Η βρετανίδα δημοσιογράφος υποκλίνεται…

Joe Biden’s decision to be as boring as paint drying is a mask designed to hide his radical policy agenda. #BoringButRadical pic.twitter.com/cWg36Qcstd

— Ted Cruz (@tedcruz) March 11, 2021