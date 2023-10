Ο Μπάιντεν σε ρόλο ειρηνοποιού: Σπεύδει στο Ισραήλ

Ρόλο ειρηνοποιού αναλαμβάνει ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος θα ταξιδέψει στο Ισραήλ την Τετάρτη, εν μέσω κρίσης. Το Politico έκρινε ότι πρόκειται για την πιο δραματικη επίδειξη αλληλεγγύης στο ισραηλινό κράτος μετά την φρικτή επίθεση της Χαμάς κατά αμάχων στις 7 Οκτωβρίου. Και σημείωσε πως ο 80χρονος Μπάιντεν θα αφιχθεί στο Τελ Αβίβ εν μέσω προετοιμασιών της επέμβασης του ισραηλινού στρατού στη Γάζα.

Την ανακοίνωση για το ταξίδι του Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ, έκανε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Αντονι Μπλίνκεν, ο οποίος ήταν και αυτός στο Ισραήλ και είχε αλλεπάλληλες και πολύωρες συναντήσεις με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Ο πρόεδρος θα επανεπιβεβαιώσει την αλληλεγγύη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και την αταλάντευτη δέσμευσή μας στην ασφάλειά του», είπε ο αμερικανός υπ. Εξωτερικών. Λίγο αργότερα και ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε το ταξίδι που θα γίνει υπό πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας –και σε επίπεδο αεράμυνας, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να βάλλεται από ρουκέτες της Χαμάς.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι ενδεχόμενη επίσκεψη του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ θα είναι «στρατηγικής σημασίας».

Οταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για μια «πιθανή» επίσκεψη του Μπάιντεν, την οποία ισραηλινά μέσα ενημέρωσης προεξόφλησαν, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι απάντησε ότι μια «επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ έχει στρατηγική σημασία».

«Η στρατηγική της σημασία είναι για όλη τη Μέση Ανατολή όπως και ο αντίκτυπος που ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών έρχεται στο Ισραήλ σε καιρό πολέμου», δήλωσε ο Χαγκάρι.

Ωστόσο, ο Μπάιντεν δεν θα αρκεστεί μόνο στο ταξίδι στο Ισραήλ και στην επίδειξη αλληλεγγύης προς τον Νετανιάχου, απέναντι στους τρομοκράτες της Χαμάς.

O Τζο Μπάιντεν θα μεταβεί επίσης στο Αμάν, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, όπου θα έχει συναντήσεις με τον βασιλιά Αμπντάλα Β΄, τον αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι αλλά και τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς. Αυτό ανακοίνωσε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, η Καρίν Ζαν-Πιερ.

Σύμφωνα με τον Τζον Κέρμπι, εκπρόσωπο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζο Μπάιντεν στις συνομιλίες που θα έχει θα «επαναλάβει την πεποίθησή μας ότι η Χαμάς δεν αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειοψηφία του παλαιστινιακού λαού, που είναι επίσης θύμα» του πολέμου.

Το ίδιο εξάλλου σημείωσε και ο επίσημος λογαριασμός του προέδρου Μπάιντεν στο Twitter. «Θα ταξιδέψω στην Ιορδανία… για να ξεκαθαρίσω ότι η Χαμάς δεν υποστηρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση».

On Wednesday, I'll travel to Israel to stand in solidarity in the face of Hamas's brutal terrorist attack.

I'll then travel to Jordan to address dire humanitarian needs, meet with leaders, and make clear that Hamas does not stand for Palestinians' right to self-determination.

— President Biden (@POTUS) October 17, 2023