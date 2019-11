Ο Αντετοκούνμπο απολογήθηκε για πινακίδα που έσπασε – «Θα το πληρώσω»

Παραδέχτηκε το λάθος του και προτείνει ανταλλαγή ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ξέσπασε τα νεύρα του για την κακή απόδοσή του σε πινακίδα με το σήμα των αντιπάλων του.

Στο ημίχρονο του αγώνα με τους Θάντερ την Κυριακή στην Οκλαχόμα, ο Αντετοκούνμπο έσπασε μια πινακίδα με το σήμα των Θάντερ.

Οχι μόνο παραδέχτηκε το λάθος σε δηλώσεις του αργότερα, αλλά προσφέρθηκε να το ξεπληρώσει: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για την ενέργεια μου, ήμουν δυσαρεστημένος από την απόδοση μου στο πρώτο μέρος», είπε ο σούπερ σταρ των Μπακς.

Πρόσθεσε ότι «θα προσπαθήσω να πληρώσω για την πινακίδα ή θα σας την ανταλλάξω με μία των Μπακς όταν έρθετε στο Μιλγουόκι».

