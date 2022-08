Ο ανεμβολίαστος Τζόκοβιτς ανακοίνωσε ότι δεν θα αγωνιστεί στο US Open

Επτά μήνες μετά τα όσα πρωτοφανή συνέβησαν με τον Νόβακ Τζόκοβιτς στην Αυστραλία -και την απέλαση του από την χώρα καθώς θέλησε να ταξιδέψει εκεί και να αγωνιστεί στο Αυστραλιανό Οπεν χωρίς να έχει εμβολιαστεί (δείτε εδώ και εδώ)- ο σέρβος τενίστας ανακοίνωσε και επίσημα πως δεν θα πάει στις ΗΠΑ για το εφετινό US Open.

Φυσικά, ο λόγος που οδήγησε τον Σέρβο σε αυτή την απόφαση έχει να κάνει με τη μη αλλαγή των κανονισμών για τους μη εμβολιασμένους αθλητές από το ινστιτούτο δημόσιας υγείας των ΗΠΑ και φυσικά την επιμονή του σπουδαίου κατά τα άλλα τενίστα να παραμένει ανεμβολίαστος.

«Οι μη Αμερικανοί που επιθυμούν να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ θα πρέπει να εμφανίσουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού κατά του covid-19 κατά την αναχώρησή τους» αναφέρει το CDC.

Έτσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς με ανάρτησή του στα social media ανακοίνωσε και τυπικά ότι δεν θα ταξιδέψει φέτος στις ΗΠΑ για το US Open.

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022