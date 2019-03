Ο ομοφοβικός Μάικ Πενς καλωσόρισε σπίτι του τον ιρλανδό πρωθυπουργό με τον σύντροφό του

Οταν όλη σου την ζωή πολεμάς ανοιχτά τους ομοφυλόφιλους, με κάθε μέσο που διαθέτεις, από τη θέση του βουλευτή και του κυβερνήτη, δεν πρέπει να αισθάνεσαι και τόσο άνετα όταν υποδέχεσαι για πρωινό στο σπίτι σου ένα γκέι ζευγάρι και πρέπει να χαμογελάς μπροστά στις κάμερες. Ακόμα κι αν το ζευγάρι είναι ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας με τον σύντροφό του.

Για τον Μάικ Πενς, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, ο λόγος, που παρέθεσε, την Πέμπτη, επίσημο πρωινό στην κατοικία του με τη σύζυγό του -επίσης γνωστή για τις θέσεις της κατά των γκέι και των λεσβιών- στον ανοιχτά ομοφυλόφιλο ιρλανδό πρωθυπουργό Λίο Βαράντκαρ και τον Ματ Μπάρετ.

Παρόλα αυτά, φαινομενικά, ήταν όλα υπέροχα: Τα δύο ζεύγη ήταν όλο χαμόγελα μπροστά στις κάμερες και ο Βαράντκαρ έκανε λόγο για ένα υπέροχο πρωινό και μία πολύ θερμή υποδοχή.

Πάντως, ο 40χρονος πρωθυπουργός δεν άφησε την μοναδική ευκαιρία «για μπηχτή» να πάει χαμένη, στα λόγια του προς τον Πενς και τους δημοσιογράφους: «Εζησα σε μία χώρα όπου αν προσπαθούσα πάντα να είμαι ο εαυτός μου, θα έπρεπε να παραβώ τους νόμους. Αλλά σήμερα, όλα αυτά έχουν αλλάξει. Στέκομαι εδώ, ηγέτης της χώρας μου και άνθρωπος με ελαττώματα, και κρίνομαι για τις πολιτικές μου πράξεις και όχι για τον σεξουαλικό μου προσανατολισμό, το χρώμα του δέρματος, το φύλο ή τις θρησκευτικές μου πεποιθήσεις».

Οι δηλώσεις του εισέπραξαν πλήθος συγχαρητηρίων από ακόλουθούς του στο Twitter, ενώ υπήρξαν και κάποιοι που δυσαρεστήθηκαν επειδή ο Βαράντκαρ αποδέχθηκε την πρόσκληση του ομοφοβικού αμερικανού αντιπροέδρου.

Vice President Mike Pence invited me and Matt to his home at the Naval Observatory this morning. It’s great to be back here for a really warm reception. pic.twitter.com/Wkh2Ic8lWP

— Leo Varadkar (@campaignforleo) March 14, 2019