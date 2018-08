NY Debate: Με ύφος Μιράντα η Σίνθια Νίξον έβαλε δύσκολα στον Aντριου Κουόμο [βίντεο]

To πολυαναμενόμενο debate της Σίνθια Νίξον (γνωστότερη ως Μιράντα από τον ρόλο της στη τηλεοπτική σειρά «Sex and the City) με τον Αντριου Κουόμο για το χρίσμα των Δημοκρατικών στη μάχη για την ηγεσία της πολιτείας της Νέας Υόρκης, είχε από όλα: Κόντρες, αιχμηρούς διαλόγους εκτός πλασίου ερωτήσεων και κυρίως συγκρίσεις για το ποιος είναι ο πιο σκληρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ.

Παίρνοντας αρκετές φορές το αυστηρό και πιεστικό ύφος της τηλεοπτικής δικηγόρου του «Sex and the City», η Σίνθια Νίξον προσπάθησε να κολλήσει στα σχοινιά τον κυβερνήτη της Νέας Υόρκης Αντριου Κουόμο.

Αν και στις δημοσκοπήσεις υπολείπεται 30 ολόκληρες μονάδες του αντιπάλου της, η Νίξον «το πάλεψε» (αρκετές φορές και με προσωπικές επιθέσεις στον επί σειρά ετών πολιτικό των Δημοκρατικών) να αποδείξει στους νεοϋορκέζους γιατί πρέπει να προτιμήσουν εκείνη ως επικεφαλής της πολιτείας τους.

Οταν μάλιστα ο Κουόμο υπογράμμισε ότι ήταν και θα συνεχίσει να είναι ο πιο σφοδρός επικριτής του Ντόναλντ Τραμπ, «της μεγαλύτερης απειλής -όπως είπε- για τους Νεοϋρκέζους», τον ρώτησε δηκτικά: «Αραγε του αντιτάχθηκες όσο εκείνος αντιτάχθηκε στον Πούτιν;»

Μόλις δύο εβδομάδες πριν από τις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών στις 13 Σεπτεμβριου, το debate αποτέλεσε για την Νίξον ίσως την καλύτερη ευκαιρία της για να πείσει τους ψηφοφόρους πως έχει πιθανότητες να φέρει σε δύσκολη θέση τον Κουόμο, υποψήφιο για μια τρίτη κυβερνητική θητεία και εν δυνάμει υποψήφιο για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

«Μπορείτε να σταματήσετε να διακόπτετε;», ρώτησε εμφανώς εκνευρισμένος ο Κουόμο στο αποκορύφωμα της τηλεοπτικής τους σύγκρουσης για να λάβει «πληρωμένη απάντηση» από την Νίξον: «Μπορείτε να σταματήσετε να λέτε ψέματα»;

Μετά την τηλεμαχία μάλιστα η Νίξον είχε διάθεση να πειράξει τον αντίπαλό της προκαλώντας τον να το επαναλάβουν.

«Κουόμο, είχε πλάκα. Θες να το ξανακάνουμε;» έγραψε σε ανάρτησή της:

That was fun, @AndrewCuomo. Want to do it again? #NYGovDebate #TeamCynthia pic.twitter.com/cD2AgCnm2W

— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) August 30, 2018