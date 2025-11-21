237
Το αεροσκάφος έχει συντριβεί στο έδαφος και φλέγεται (καρέ από βίντεο)
|JIGNESH VARIYA via REUTERS
Κόσμος

Ντουμπάι: Συνετρίβη μαχητικό στη διάρκεια επίδειξης στην αεροπορική έκθεση

Ενας ινδός πιλότος σκοτώθηκε όταν το καταδιωκτικό αεροπλάνο Tejas άρχισε να περιστρέφεται στον αέρα και έπεσε στο έδαφος, όπου έπιασε φωτιά. Το δυστύχημα σημειώθηκε στη μεγαλύτερη έκθεση του είδους στη Μέση Ανατολή

Protagon Team Protagon Team 21 Νοεμβρίου 2025, 14:56

Ενα ινδικό καταδιωκτικό αεροπλάνο συνετρίβη την Παρασκευή στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Εκθεση του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

«Ενα καταδιωκτικό αεροπλάνο Tejas της Ινδίας, το οποίο συμμετείχε στη σημερινή αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι, συνετρίβη προκαλώντας τον τραγικό θάνατο του πιλότου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου στο X.

Το νέο αεροσκάφος της Ινδίας πραγματοποίησε μια περιστροφή σε χαμηλό ύψος πριν συντριβεί φλεγόμενο σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από το χώρο της έκθεσης, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και να μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα τη στιγμή της συντριβής, μπροστά στα μάτια των έντρομων θεατών.

Ενα αεροσκάφος Tejas της ινδικής πολεμικής αεροπορίας απογειώνεται στο Νασίκ της Ινδίας, κατά τις δοκιμές του, τον Οκτώβριο – REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

Πυκνός καπνός γέμισε τον τόπο του δυστυχήματος όπου έσπευσαν οχήματα των υπηρεσιών άμεσης δράσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης αεροπορικής έκθεσης της Μέσης Ανατολής.

