Ντουμπάι: Συνετρίβη μαχητικό στη διάρκεια επίδειξης στην αεροπορική έκθεση

Ενα ινδικό καταδιωκτικό αεροπλάνο συνετρίβη την Παρασκευή στη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Αεροπορική Εκθεση του Ντουμπάι, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος του.

«Ενα καταδιωκτικό αεροπλάνο Tejas της Ινδίας, το οποίο συμμετείχε στη σημερινή αεροπορική επίδειξη στην αεροπορική έκθεση του Ντουμπάι, συνετρίβη προκαλώντας τον τραγικό θάνατο του πιλότου», σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου στο X.

Το νέο αεροσκάφος της Ινδίας πραγματοποίησε μια περιστροφή σε χαμηλό ύψος πριν συντριβεί φλεγόμενο σε απόσταση περίπου 1,6 χιλιομέτρου από το χώρο της έκθεσης, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

A deeply painful moment for Indian aviation. Watching Tejas crash with no sign of ejection is something that leaves you shaken. Our pilots carry the nation’s pride every time they fly, and seeing this feels like a punch to the heart. Still waiting for clarity, but the visuals… pic.twitter.com/BDlJhnC4k4 — Shashank Singh (@shashank_seo) November 21, 2025

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται ένα αεροπλάνο να πέφτει με μεγάλη ταχύτητα και να μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα τη στιγμή της συντριβής, μπροστά στα μάτια των έντρομων θεατών.

Πυκνός καπνός γέμισε τον τόπο του δυστυχήματος όπου έσπευσαν οχήματα των υπηρεσιών άμεσης δράσης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε κατά την τελευταία ημέρα της μεγαλύτερης αεροπορικής έκθεσης της Μέσης Ανατολής.

