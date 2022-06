Ντόρσεϊ: «Δεν μπορείτε να με λέτε μαϊμού, έχετε και στον Παναθηναϊκό μαύρους παίκτες»

Ηταν ο παίκτης του Ολυμπιακού που έδωσε το σύνθημα για τη μεγάλη ανατροπή των «ερυθρολεύκων» στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο ελληνοαμερικανός γκαρντ Τάιλερ Ντόρσει ήταν καταιγιστικός στην τρίτη περίοδο του αγώνα, συμβάλλοντας τα μέγιστα για το εντυπωσιακό σερί 20-0 που άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα και έδωσε τη νίκη στον Ολυμπιακό με 78 – 72 (σ.σ. στο πρώτο ημίχρονο οι «Πράσινοι» ήταν σταθερά μπροστά στο σκορ).

Το κλίμα στο κλειστό «Νίκος Γκάλης», όπως πάντα σε αγώνες των δύο «αιωνίων», ήταν εκρηκτικό, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι ασχήμιες από μερίδα οπαδών που σύμφωνα με καταγγελία του καλαθοσφαιριστή του Ολυμπιακού, τον αποκαλούσε «μαϊμού».

«Ποτέ δεν λέω κάτι και δεν με νοιάζει τι λένε οι φίλαθλοι, αλλά οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού πρέπει να τα πάνε καλύτερα. Δεν μπορούν να αποκαλούν τους παίκτες μαϊμούδες. Και εσείς έχετε μαύρους παίκτες στην ομάδα σας», παρατήρησε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Τwitter o Τάιλερ Ντόρσεϊ.

I never say anything and don’t care what fans say but Pana fans have to do better, can’t be calling players monkeys, you got black players on your own team.

