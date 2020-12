Ντόναλντ Τραμπ: «Ισραήλ και Μαρόκο συμφώνησαν στην εξομάλυνση των σχέσεών τους»

Το Ισραήλ και το Μαρόκο συμφώνησαν σήμερα Πέμπτη στην εξομάλυνση των σχέσεων τους σε μια συμφωνία που επιτεύχθηκε με την αρωγή των ΗΠΑ, σε συνέχεια αντίστοιχων προσφάτων συμφωνιών του Ισραήλ με τρεις άλλες αραβικές χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Σουδάν.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με tweet του την ισραηλινο-μαροκινή συμφωνία, προσθέτοντας πως ο ίδιος υπέγραψε μια διακήρυξη αναγνώρισης της μαροκινής κυριαρχίας στην Δυτική Σαχάρα.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

Today, I signed a proclamation recognizing Moroccan sovereignty over the Western Sahara. Morocco’s serious, credible, and realistic autonomy proposal is the ONLY basis for a just and lasting solution for enduring peace and prosperity!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020