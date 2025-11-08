Ντίμης Κρίτσας: Εφυγε από τη ζωή ο αριστοκράτης της υψηλής ραπτικής

Ο Ντίμης Κρίτσας, θρυλικός σχεδιαστής και ένας από τους τελευταίους αριστοκράτες της υψηλής ραπτικής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 102 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η δημοσιογράφος Νατάσα Ράγιου, η οποία τον αποχαιρέτησε γράφοντας: «Αντίο άρχοντα…».

Πρόσφατο δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο σχεδιαστής το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα και ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι, έχοντας στο πλευρό του την οικονόμο του.

Ο Ντίμης Κρίτσας γεννήθηκε στην Αθήνα, σε οικογένεια που αρχικά τον προόριζε για διπλωμάτη, με προοπτική σπουδών στη Σορβόννη. Ωστόσο, η μόδα τον κέρδισε και επέλεξε να ακολουθήσει σπουδές στον χώρο της υψηλής ραπτικής.

Φοίτησε στην École de Saint Rocque, στην École du Louvre και στην Académie de Coupe. Αργότερα εργάστηκε δίπλα σε σημαντικούς οίκους μόδας όπως του Cristóbal Balenciaga και του Jacques Fath στο Παρίσι.

Το 1954 επέστρεψε στην Αθήνα και άνοιξε τον δικό του οίκο υψηλής ραπτικής «Maison de Couture Kritsas» στην οδό Βουκουρεστίου.

Στις δεκαετίες ’50-’60 έγινε γνωστός ως ένας από τους βασικούς σχεδιαστές μόδας στην Ελλάδα, έντυσε πολλές κομψές κυρίες της εποχής και καθιερώθηκε.

Το 1965 έκανε το άνοιγμα στον διεθνές χώρο — πρώτα στην Αυστραλία και μετά στη Νέα Υόρκη, όπου η εταιρεία Elizabeth Arden αγόρασε όλη του τη δουλειά. Το 1970 ίδρυσε την εταιρεία “Dimitris Kritsas Incorporated”, ενώ στη Νέα Υόρκη συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα και πολλούς σταρ του κινηματογράφου.

Η συμβολή του στην ελληνική μόδα ήταν σημαντική: καθιέρωσε διεθνώς ελληνικό fashion brand και έντυσε πρωταγωνίστριες του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και προσωπικότητες υψηλού κύρους.

