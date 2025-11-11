Ντέιβι σε εργαζομένους στο BBC: Αγωνιστείτε για τη δημοσιογραφία μας

Το BBC οφείλει «να αγωνισθεί» για να υπερασπισθεί τη δημοσιογραφία του, δήλωσε την Τρίτη ο παραιτηθείς γενικός διευθυντής, Τιμ Ντέιβι, την ώρα που ο βρετανικός όμιλος απειλείται από τον Ντόναλντ Τραμπ με αγωγή ενός δισ. δολαρίων για δυσφήμηση.

Ο Ντέιβι, που παραιτήθηκε την Κυριακή, παραδέχθηκε ότι έγινε «σφάλμα» και ότι υπήρξε παραβίαση των συντακτικών κανόνων σε ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο 2024.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής παρέστη σε τηλεδιάσκεψη μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού, Σαμίρ Σαχ, απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου και οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν από το BBC News.

Στην 40λεπτη παρέμβασή του ο Τιμ Ντέιβι παραδέχθηκε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν», αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είμαι πολύ υπερήφανος για τον οργανισμό», είπε απευθυνόμενος στους εργαζομένους και επανέλαβε ότι οι δημοσιογράφοι του BBC «κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Δεν αναφέρθηκε απευθείας στον Τραμπ και δεν διευκρίνισε τον χρόνο αποχώρησής του από τη διεύθυνση του οργανισμού.

Την ώρα που το BBC επικρίνεται σφοδρά για μεροληψία, κυρίως από την συντηρητική Δεξιά, ο Ντέιβι παραδέχθηκε επίσης ότι «οι καιροί είναι δύσκολοι για το BBC, αλλά θα τα καταφέρουμε».

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», πρόσθεσε.

Το BBC επικρίνεται για το ντοκιμαντέρ της ενημερωτικής εκπομπής Panorama με ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ την 6η Ιανουαρίου 2021.

Το μοντάζ της ομιλίας δημιουργούσε την εντύπωση ότι ο τότε απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεπε ευθέως τους οπαδούς του να επιδράμουν κατά του Κονγκρέσου. Λίγο αργότερα, την ιδια ημέρα, ο όχλος εισέβαλε στο Καπιτώλιο.

