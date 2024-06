Νταγκεστάν: Οι επιθέσεις αποκάλυψαν την αδυναμία της Ρωσίας στο εσωτερικό της

Ο Σεργκέι Μελίκοφ, περιφερειάρχης του Νταγκεστάν, επισκέφθηκε τη συναγωγή στο Ντερμπέντ, τη Δευτέρα | Head of the Dagestan region Sergei Melikov via Telegram/Handout via REUTERS