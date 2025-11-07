Νταγκ Μπέργκαμ: Εχουμε τα εργαλεία για εμπάργκο στο ρωσικό αέριο

Μήνυμα αποφασιστικότητας απέναντι στη Ρωσία και στήριξης της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για θέματα ενέργειας και πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας, Νταγκ Μπέργκαμ, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews και στον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Ο αμερικανός αξιωματούχος τόνισε πως οι ΗΠΑ διαθέτουν όλα τα απαραίτητα μέσα για να επιβάλουν εμπάργκο στο ρωσικό φυσικό αέριο και να αποτρέψουν τρίτες χώρες από το να παραβιάζουν τις κυρώσεις.

«Υπάρχουν αρκετά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα μέσω του υπουργείου Εμπορίου ή του υπουργείου Οικονομικών, καθώς και κυρώσεις σε χώρες που παραβιάζουν τις λεγόμενες δευτερογενείς κυρώσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στις τιμές του φυσικού αερίου, ο Μπέργκαμ τόνισε ότι η μείωση του κόστους αποτελεί προτεραιότητα και εξαρτάται τόσο από το είδος των συμβολαίων όσο και από την ενεργειακή υποδομή.

«Αν πρόκειται για μακροχρόνιο συμβόλαιο και όχι για αγορά στη spot αγορά, τότε η τιμή πέφτει σημαντικά», σημείωσε, αναφερόμενος παράλληλα στη δημιουργία του “Διαδρόμου Ευημερίας Βορρά–Νότου”, έργο που, όπως είπε, μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή συνδεσιμότητα και να μειώσει το κόστος.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι στόχος των ΗΠΑ είναι η Ευρώπη να αποκτήσει σταθερές και αξιόπιστες πηγές ενέργειας, μακριά από τη ρωσική εξάρτηση.

«Θέλουμε να μειωθεί η τιμή και να αυξηθεί η ενεργειακή ασφάλεια. Επενδύουμε πάνω από 100 δισ. δολάρια σε νέες εξαγωγικές υποδομές LNG», τόνισε.

Σύμφωνα με τον Μπέργκαμ, οι αμερικανικές εξαγωγές LNG έχουν αυξηθεί κατά 25% από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οκτώ νέες εγκαταστάσεις LNG βρίσκονται υπό κατασκευή ή έχουν ήδη λάβει άδεια στις ΗΠΑ.

«Μπορούμε να διπλασιάσουμε την ποσότητα φυσικού αερίου που παρέχουμε στην Ευρώπη. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε πλήρως το ρωσικό φυσικό αέριο με αμερικανικό. Αρα, αυξάνοντας την προσφορά, υπογράφοντας μακροχρόνια συμβόλαια και χτίζοντας καλύτερη υποδομή, η τιμή θα πέσει», είπε

Με την Ουάσινγκτον να δηλώνει έτοιμη να κλείσει την «στρόφιγγα» στο ρωσικό αέριο, το ενεργειακό τοπίο στην Ευρώπη φαίνεται πως μπαίνει σε νέα φάση, με καθοριστικό ρόλο για τις ΗΠΑ.

