Νότια Ντακότα: Φυλές Ινδιάνων σταματούν χιλιάδες μηχανόβιους που κατευθύνονται σε φεστιβάλ

Αψηφώντας τον κορονοϊό και τα μέτρα προστασίας που συνιστούν επιστήμονες και κυβερνήσεις ανά τον πλανήτη, 250 χιλιάδες μηχανόβιοι θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα στο Στέρτζις της Νότιας Ντακότα για να συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ετήσια συνάθροιση μοτοσικλετιστών στον κόσμο.

Οσο για μάσκα, ελάχιστοι φορούν από τους χιλιάδες μοτοσυκλετιστές που κατέκλυσαν τους δρόμους και τα καταστήματα της μικρής πόλης, με πληθυσμό 6.000 κατοίκους.

Πολλά τμήματα της γύρω περιοχής ανήκουν στους Ινδιάνους Σαιέν Ρίβερ Σιου, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι απαγορεύουν τη διέλευση των μοτοσυκλετιστών από τη γη τους. Σε διάφορα σημεία ελέγχου που έχουν στήσει στην περιοχή τους, σταματούν τους μηχανόβιους και τους αναγκάζουν να βρουν άλλη διαδρομή για να καταλήξουν στο Στέρτζις.

Μιλώντας στην Guardian, αξιωματούχος των Σιου δήλωσε ότι θα επιτρέπεται μόνο η διέλευση εμπορικών οχημάτων και οχημάτων εκτάκτου ανάγκης, όπως άλλωστε ορίζεται από τους κανονισμούς τους, ενώ ο φόβος για αύξηση των κρουσμάτων ανάμεσα στα μέλη της φυλής είναι μεγάλος.

Η πόλη δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει τους μοτοσυκλετιστές να συγκεντρωθούν εκεί ούτε να απαγορέψει την εκδήλωση, καθώς, όπως φαίνεται, τα 800 εκατ. δολάρια που αποφέρει κάθε χρόνο στο Στέρτζις, είναι μεγάλος πειρασμός…

Μπλουζάκια με συνθήματα όπως «Επέζησα του κορονοϊού» ή «Θεός, όπλα και Τραμπ» είναι μερικά από αυτά που πωλούνται στα καταστήματα της πόλης, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες είναι υποστηρικτές του αμερικανού προέδρου.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται και 34 συναυλίες.

«Ανυπομονούμε να δούμε τους επισκέπτες μας να ανακαλύπτουν όλα όσα η πολιτεία μας μπορεί να τους προσφέρει», είπε στο Fox News η ρεπουμπλικανή κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα Κρίστι Νόεμ, πιστή στον Ντόναλντ Τραμπ.

I trusted my people, they trusted me, and South Dakota is in a good spot in our fight against COVID-19.

The #Sturgis motorcycle rally starts this weekend, and we're excited for visitors to see what our great state has to offer! https://t.co/UiHvaYviqa

— Kristi Noem (@KristiNoem) August 6, 2020