Νότια Κορέα: «Αντιφεμινισμός» γραφικός όσο και αντιδραστικός

Στη βιομηχανική χώρα της Απω Ανατολής η οποία γειτνιάζει με το απειλητικό βορειοκορεατικό οπλοστάσιο του καθεστώτος Κιμ Γιόνγκ-ουν, στη Νότια Κορέα δηλαδή, η τελευταία μόδα που γνωρίζει πιένες, ιδίως στις τάξεις των εικοσάρηδων, είναι η… αντιφεμινιστική διαμαρτυρία! Ο κινηματικός αγώνας για τα δικαιώματα των νεαρών αρσενικών, τα οποία, όπως λένε τα ίδια τα αγόρια, καταπατώνται από τις διακηρύξεις και από τις διακρίσεις του νεοφεμινισμού, διαδίδεται αστραπιαίως μέσω των σόσιαλ μίντια. Και από το μέσο της εύκολης διάδοσης τεκμαίρεται και το πολιτικό περιεχόμενο της… ανδρικής πάλης: είναι απροκάλυπτα αντιδραστικό.

«Κάτω οι γυναίκες που μισούν τους άνδρες!» φωνάζουν οι νεαροί σε δημόσιες συγκεντρώσεις τους, ενώ επιδιώκουν ακόμη και τη… σύρραξη με τις φεμινίστριες που την ίδια ώρα διαδηλώνουν σε «παράλληλες» συγκεντρώσεις τα δικά τους –«ανδροκτόνα» κατά τους άρρενες– αιτήματα. Ο αρχηγός, κατά κάποιον τρόπο, αυτής της περίεργης κίνησης είναι κάποιος Μπάε Ιν-κιού, αστέρας των σόσιαλ μίντια. Ο νεαρός δηλώνει ότι «ο φεμινισμός είναι ψυχική ασθένεια, αρρώστια της κοινωνίας» και ότι ο ίδιος και η παρέα του είναι αναφανδόν «κατά της μισαλλοδοξίας» η οποία υποτίθεται εκπορεύεται από τις έξαλλες φεμινίστριες.

Βέβαια, το γεγονός ότι ο Μπάε εκφέρει δημόσιο λόγο ντυμένος σαν έναν χαρακτήρα της ταινίας «Μπάτμαν», σαν τον παλιάτσο Τζόκερ, δεν τον πτοεί, αφού νομίζει ότι έτσι όχι μόνο δεν γελοιοποιείται, αλλά μεταδίδει και μηνύματα κιόλας. Μάλιστα μιμείται τον Τζόκερ και σε άλλο επίπεδο, υψηλότερο του ενδυματολογικού: φωνάζει τα συνθήματά του σκαρφαλωμένος στην οροφή ενός σταθμευμένου αυτοκινήτου… Τι άλλο κάνει; Ρίχνει νερό στις γυναίκες με νεροπίστολο! (Προσέξτε τη φωτογραφία στο tweet των New York Times.)

South Korea is reckoning with a new type of political correctness enforced by angry young men who bristle at any forces they see as undermining opportunity — and feminists, in their minds, are enemy No. 1. https://t.co/FDvoBrhhtq

